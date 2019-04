Fortnite 8.30: ecco tutte le novità

L'aggiornamento di Fortnite 8.30 è finalmente arrivato: vediamo quali sono le ultime novità del battle royale di Epic Games!

Fortnite guarda in avanti con la Fortnite World Cup che, come vi abbiamo riportato, durerà fino alla Stagione 10. Ora, però, non dobbiamo distrarci dal qui e dall’ora, ovvero dall’aggiornamento di Fortnite 8.30. Epic ha diffuso le novità del nuovo update per la modalità Battaglia Reale.

Per iniziare, è stato aggiunto il Furgone di riavvio, che vi avevamo già anticipato in un articolo dedicato. Esattamente come in Apex Legends, sarà possibile raccogliere una “scheda di riavvio” dagli alleati caduti, per portarla a un Furgone di riavvio e farli tornare in campo. Chi resuscita in questo modo avrà con sé solo una pistola comune, 36 munizioni leggere e 100 unità di legno.

Viene introdotto, inoltre, l’evento Bottino dei bucanieri, che ci permetterà di portare a casa ricchi premi. L’evento ci metterà a disposizione una modalità a tempo diversa, in rotazione, ogni giorno dal 10 al 15 aprile. È stata aggiunta anche la modalità a tempo Volo Esplosivo: ci saranno a disposizione solo armi esplosive e, alle volte, potremo trovare dei jetpack tramite il bottino a terra. Il numero di munizioni razzi è stato aumentato per garantire una sfida ad alto tasso d’adrenalina.

Come accade a ogni update, con l’aggiornamento di Fortnite 8.30 sono state apportate varie correzioni ai bug e una serie di feature aggiuntive. Potete trovare tutti i dettagli in merito sul sito ufficiale di Epic Games a questo indirizzo. Diteci, cosa ne pensate delle ultime novità di Fortnite 8.30? Vi ricordiamo che il prossimo torneo dedicato alla Fortnite World Cup avrà luogo dal 13 al 14 aprile, diviso in due round: il montepremi totale sarà di un 1.000.000 dollari!