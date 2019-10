Fortnite e il Buco Nero, i dataminer svelano quando potremo tornare a giocare

Potrebbe sembrare un po’ strano, ma uno dei migliori momenti di Fortnite dell’ultimo periodo è legato all’impossibilità di giocare. Epic Games ha infatti bloccato, a conti fatti, il proprio battle royale, tramite un evento legato a un Buco Nero che ha risucchiato tutto il mondo di gioco, lasciando solo qualche numero fluttuante che nasconde un messaggio segreto già decifrato. I fan di Fortnite sono molto incuriositi da tutto questo, ma la verità è molti vorrebbero solo tornare a giocare quanto prima. Ora, i dataminer ci svelano quando potremo farlo.

Come sempre, infatti, i dataminer hanno investigato all’interno del codice di gioco scoprendo che l’end time dell’evento è piazzato per il 17 ottobre alle 09.00 ora italiana, ovvero questo giovedì, tipico giorno legato agli aggiornamenti di Fortnite. Potete vedere il tutto nel tweet qui sotto.

The https://t.co/0TDeMk7Bda code was updated so the the-end thing has its end_time as Thursday at 4am EST

i really doubt they really going to make people not play for 4 days or whatever straight but its epic lmao

take it as you will pic.twitter.com/P6gYB7lWHw

