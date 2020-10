Fortnite: come raccogliere gli anelli fluttuanti a Foschi Fumaioli

Come accade ormai di consueto, il giovedì è giornata di sfide settimanali all’interno di Fortnite. Questa volta i dataminer non sono riusciti ad anticipare le novità che avrebbe introdotto Epic Games nel proprio gioco, per questo i giocatori sono arrivati a scoprire solamente di recente quali nuove sfide sono state introdotte. Tra questa lista oggi vi guidiamo passo passo per capire come raccogliere gli anelli fluttuanti che si trovano a Foschi Fumaioli.

Parliamo di una tipologia di sfida già proposta svariate volte da Epic Games, e di nuovo di solito ha molto poco rispetto alle settimane precedenti. Per cominciare dovete sapere che saranno ben quattro gli anelli da trovare e raccogliere, ed il primo di questi lo potete scovare atterrando nella parte ovest di Foschi Fumaioli. Da qui non dovrete fare altro che raggiungere ed entrare nel primo edificio grande che vedrete.

Il secondo anello lo troverete in cima ad uno dei cilindri metallici che si possono trovare a Foschi Fumaioli. Per quanto riguarda il terzo e il quarto anello, dalla cima del cilindro dovrete dirigervi verso sud-est così da trovare il terzo anello su di un tubo di metallo. Il quarto ed ultimo anello fluttuante infine, è facilmente trovabile all’interno dell’edificio con disegnato sopra il numero “5”; vi basterà entrare e trovarvelo davanti senza troppe difficoltà.

Come accade spesso con le sfide dedicate agli anelli fluttuanti, non si tratta mai di un qualcosa di eccessivamente complesso da portare al termine e anche questa settimana la possiamo definire una delle sfide più facili. Cosa ne pensate di questo genere di sfide? Vi piacciono o preferite qualcosa di più complicato da portare a termine?

Fortnite | Guide e articoli utili