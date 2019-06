Fortnite Fortbyte 13: dove e come trovarlo con gli indizi della seconda schermata di caricamento

Il Fortnite Fortbyte 13 può essere trovato in una location che è suggerita nella schermata di caricamento numero 2. Ecco come e dove trovarlo.

I Fortnite Fortbyte sono dei collezionabili aggiunti nel battle royale di Epic Games con l’arrivo della Stagione 9. Ottenerli tutti permetterà di scoprire il “mistero” di questa stagione, probabilmente legato a Kevin il Cubo viola e alla creatura intrappolata all’interno di Picco Polare, di cui è possibile vedere un occhio. Prima di svelare l’arcano, però, è necessario recuperare ogni singolo oggetto: ogni tanto potrebbe non essere semplicissimo e, per questo motivo, vogliamo aiutarvi. Ora, vediamo assieme come e dove trovare il Fortnite Fortbyte 13, la cui posizione è suggerita all’interno della seconda schermata di caricamento.

Per iniziare, dove andare a sud di Palmeto Paradisiaco e, nelle vicinanze della strada asfaltata, dovete trovare un’abitazione; dietro di essa c’è un WC portatile: distruggendolo, troverete all’interno il Fortnite Fortbyte 13. Per aiutarvi nel localizzare l’area corretta, vi riportiamo il seguente video.

Dopo aver visto la posizione del Fortnite Fortbyte 13, vi lasciamo la lista di tutti i Fortnite Fortbyte noti fino a ora: