Fortnite: giocatori Rickrollati con l’aggiunta della nuova emote

Fortnite sta diventando un contenitore di diversi media di intrattenimento. Grazie agli eventi dedicati ai crossover abbiamo già assistito a diversi contenuti provenienti dall’universo di Star Wars, Avengers e John Wick, giusto per citarne alcuni, confluire in un modo o nell’altro nel gioco. Il titolo di Epic Games ha aperto le porte anche alla community degli streamer, proponendo prima la skin di Ninja e poi l’emote dedicata al balletto di Pokimane.

L’ultima aggiunta al noto battle royale potrebbe però spiazzare moltissimi appassionati. Il tutto è stato presentato in un video da un nome particolarmente fuorviante. Aprendo il video, gli utenti si troveranno ad essere Rickrollati da un pesce intento a danzare sulle note di “Never gonna Give You Up” di Rick Astley.

Se non siete avvezzi al “Rickroll”, il termine viene usato per definire gli spettatori che vengono fuorviati nel guardare un video, trovandosi improvvisamente di fronte alla hit di Astley. Tutto questo è accaduto per annunciate l’aggiunta dell’emote dedicata al ballo di Rick Astley all’interno del titolo Epic, revitalizzando dopo anni uno dei primissimi meme della cultura della rete.

Sarà possibile acquistare la nuova Emote direttamente dallo shop di Fortnite al costo di 500 V-Buck. Lo stesso Rick Astley ha annunciato la nuova aggiunta tramite il proprio profilo ufficiale Twitter, facendo così scatenare le reazioni degli utenti. Vi aspettavate un’aggiunta nel genere all’interno del titolo di Epic Games? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.