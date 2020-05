Fortnite: guida all’ultima sfida segreta, Balla tra gli Gnomi e gli Orsacchiotti

Con l’aggiornamento 12.60 di Fortnite non sono stati introdotti solo nuovi contenuti, ma anche nuove sfide. Una di queste è quella segreta. Durante le settimane, infatti, è stato necessario completare una serie di missioni non segnalate che coinvolgevano gli gnomi e gli orsi e, ora, è disponibile la quarta parte di questa strana avventura sull’isola del battle royale. Le due fazioni hanno deciso di firmare una tregua e noi dobbiamo quindi ballare tra gli Gnomi e gli Orsacchiotti.

Il punto esatto è a Foresta frignante, nella zona a ovest. Per vedere precisamente il punto, potete fare affidamento sulle immagini condivise tramite Twitter da FireMonkey, noto leaker di Fortnite. Completando la sfida otterrete altri 15.000 Punti Esperienza: considerando che l’obbiettivo finale è il livello 350, ogni punto extra è più che gradito.

🐻It's a Decleration of Bearpendence!

Part 4 of the Bear VS Gnome storyline is live now through to the end of the season.

Dance next to the gnomes and bears for an achievement and 15k XP! pic.twitter.com/FHTuuvXeFN

— FireMonkey • Fortnite Intel 🎄 (@iFireMonkey) May 20, 2020