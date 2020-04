Fortnite è offline: in arrivo il nuovo aggiornamento oggi, 29 aprile

Update 9:36 29/04: L’aggiornamento di Fortnite 12.50 è già disponibile, ecco tutte le novità ufficiali.

Aprile sta per finire e la mente di molti è già rivolta a maggio. Epic Games però ha deciso di non sprecare nemmeno un giorno e quest’oggi, 29 aprile, ci propone l’update 12.50 di Fortnite. In questo momento, infatti, i server di Fortnite sono offline ed Epic Games sta eseguendo le classiche operazioni di manutenzione e aggiornamento al battle royale. Come sempre, è probabile che il gioco torni disponibile a partire dalle 10.00 o, al più tardi, verso le 12.00.

Quello di oggi dovrebbe essere un update importante: il 12.50 segue l’aggiornamento contenuto 12.41 che si era occupato di introdurre tutta una serie di novità legate all’evento Astronomical di Travis Scott, il noto rapper statunitense. Per quanto sia stato uno degli eventi più apprezzati dal pubblico (più di 27 milioni di utenti attivi, ricordiamolo), non aveva introdotto particolari novità di gioco. Epic si rifarà con l’update 12.50 di oggi, 29 aprile?

Per ora purtroppo non abbiamo informazioni precise riguardo a questo aggiornamento. I dataminer hanno scovato qualche settimana fa una nuova animazione all’interno dei file di gioco, legata al nuoto sott’acqua. Non abbiamo idea della sua funzione, ma è possibile che sia legata a una nuova feature che sarà a un certo punto introdotta. Possibile che l’aggiornamento 12.50 di Fortnite sia il prescelto per l’aggiunta di tale novità?

Nelle scorse ore, in ogni caso, Epic Games ha aggiunto un nuovo contest a tema Spray per Spettri e Ombre, che sarà attivo dal 29 aprile al 3 maggio. I creativi hanno quindi l’occasione di mettere in mostra il proprio talento. Per ora, comunque, non possiamo fare altro se non attendere l’arrivo dell’aggiornamento. Fra poche ore sapremo tutto quello che gli sviluppatori hanno in serbo per noi. Diteci, voi cosa desiderate? Nuovi oggetti o magari un nuovo sistema di raking, come dice un noto pro-player?