Fortnite: completare la sfida segreta Le Trappole | Guida

Nuova settimana di Fortnite, significa nuove sfide settimanali da completare per gli appassionati. Con il rilascio di un nuovo corposo aggiornamento, che ha portato il gioco Epic Games alla versione 14.30, i fan del battle royale si sono trovati a dover rimboccarsi nuovamente le maniche e a cominciare ad esplorare le varie nuove sfide che la compagnia americana ha proposto all’interno del titolo di successo.

Se avete già completato tutte le nuove sfide di questa nuova settimana di Fortnite, forse non saprete che Epic Games ne ha inserita anche una segreta. Non è la prima volta che succede anzi, ormai quella di inserire determinate “sfide nascoste” sta diventando più che una consuetudine. Detto ciò, la nuova sfida segrete chiamata “Le Trappole” ruota attorno alle misteriose statuette che raffigurano i nani da giardino; figure ormai riconoscibilissime per i giocatori del titolo Epic.

Come è possibile vedere anche nel video guida realizzato dallo youtuber “Comra3s”, per completare questa sfida segreta dovrete disinnescare 5 bombe attaccate a dei barili di Succo Succoso. Il giocatore quindi, sarà incaricato di dover passare da una bomba all’altra con l’obbiettivo di impedire che esplodano spargendo succo per tutta l’isola di Fortnite. Per scovare direttamente le 5 trappole, dovete dirigervi in queste cinque aree di gioco:

Foschi Fumaioli Scogliere Scoscese Sabbie Sudate Siepi d’Agrifoglio Brughiere Brumose

Come al solito, una volta che porterete al termine anche questa sfida segrete, la vostra ricompensa saranno diversi PE per avanzare nel completamento del Pass Battaglia. Cosa ne pensate di queste sfide segrete implementate da Epic Games? Vi piacciono di più o preferite le classiche sfide proposte settimanalmente? Diteci la vostra lasciandoci un commento nella sezione dedicata.

