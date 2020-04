Fortnite Capitolo 2: ecco le missioni di Midas della Settimana 10

Le Missioni di Midas dovevano essere originariamente le ultime sfide della seconda Stagione di Fortnite, ma vista la decisione di Epic Games la quale ha esteso fino ai primi di giugno la Stagione attualmente in corso, sono stati introdotti nuovi contenuti utili per accompagnare i giocatori fino all’arrivo della prossima Stagione.

Durante la scorsa settimana infatti, i giocatori del battle royale hanno potuto affrontare le Sfide della Settimana 9, disponibili nella modalità Battaglia Reale. Durante la giornata di oggi invece, saranno lanciate le nuove Sfide della Settimana 10, che una volta completate vi ricompenseranno con speciali contenuti.

Le missioni in questione, come per la scorsa settimana, saranno dieci. Qui di seguito vi mostriamo l’elenco completo:

Elimina avversari con un fucile pesante, un Fda e una mitraglietta

Cerca dei forzieri in partite diverse

Elimina un giocatore o uno scagnozzo con un’arma leggendaria o di un boss

Cura un alleato usando un Bazooka a bende

Danza prima di 10 secondi dopo l’abbattimento di uno scagnozzo

Cerca diverse chiavi giratubi dorate

Pesca un pesce mentre sei sopra un Choppa

Infliggi danni a un giocatore o a uno scagnozzo che si trova sullo Yatch e nell’Agenzia in una partita singola

Visita in una sola partita l’Agenzia, le Lapidi Lapidiche e l’Uomo di Paglia

Infliggi danni agli scagnozzi mentre sei travestito

Se avete completato tutte le Sfide della scorsa settimana, potete dedicarvi a queste che, come già detto prima, fanno parte della seconda tranche delle Missioni di Midas. I giocatori che le completeranno avranno la possibilità di sbloccare la versione delle Ombre o degli Spettri di Midas, affrontando una tra due sfide a scelta in base alle vostre preferenze relative alla skin.

Infine, vi ricordiamo di rimanere sintonizzati sulle nostre pagine poiché a breve pubblicheremo svariate guide risolutive per aiutarvi a completare rapidamente le sfide in questione.