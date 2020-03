Fortnite Stagione 2: il Pozzo e Parco Pacifico cambiano, ecco le novità

Con l’arrivo dell’aggiornamento v12.20 avvenuto questa mattina, Epic Games ha introdotto su Fortnite la possibilità di pilotare dei veri e propri elicotteri da combattimento, utili ai giocatori per spostarsi da soli o in team lungo la mappa di gioco. Oltre a questa importante implementazione, l’Update 12.20 introduce anche una serie di cambiamenti riguardanti alcuni luoghi presenti sulla mappa di gioco.

Il primo cambiamento riguarda il Pozzo (luogo situato in basso a sinistra nella mappa), la piattaforma petrolifera è saltata parzialmente in aria, con tanto di fuoriuscita di petrolio direttamente nell’oceano. Per quanto riguarda Parco Pacifico, il campo da calcio lì presente ha subito una leggera modifica: nel sottosuolo è presente una sorta di base sotterranea con tanto di eliporto per il decollo o l’atterraggio dei nuovi mezzi aerei.

Nelle immagini qui sopra, recuperate da FortniteInsider, potete osservare i vari cambiamenti apportati ai luoghi da parte di Epic Games. Vi segnaliamo che la base segreta di Parco Pacifico sarà sorvegliata da alcuni Shadow Henchmen, degli speciali NPC che spareranno a vista qualsiasi giocatore. Uccidendoli, otterrete uno scanner che vi sarà molto utile per rilevare i bauli attraverso le pareti. Questi speciali avversari sono apparsi per la prima volta nel Capitolo 2: Stagione 2.

Infine, vi ricordiamo che oltre ai cambiamenti sopracitati, sono stati inseriti nuovi eventi a tempo e alcune sfide speciali che ricompenseranno i giocatori con circa 80.000 XP cadauna.

In conclusione, vi ricordiamo che sono stati risolti anche alcuni problemi relativi a bug e glitch grafici, che renderanno l’esperienza di gioco ancora più fluida e soddisfacente per tutti i giocatori. Cosa ne pensate del nuovo aggiornamento v12.20 di Fortnite Capitolo 2? Fatecelo sapere come sempre qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti. Vi invitiamo, inoltre, a seguire le nostre pagine per eventuali prossime notizie relative al battle royale di Epic Games.