Fortnite: la Stagione 3 potrebbe subire un ritardo, per i dataminer

Dopo l’aggiornamento di Fortnite 12.30 e il tanto atteso arrivo della skin di Deadpool, in molti si stanno chiedendo quando sarà lanciata e quali novità porterà la prossima Stagione prevista per la fine di questo mese. Ebbene, nelle ultime ore, prende piede l’ipotesi di un possibile slittamento almeno secondo quanto riportato dalle informazioni in possesso dai dataminer.

Ovviamente, la notizia non è stata accolta con entusiasmo dai fan, i quali sperano in un rilancio in grande stile dopo un periodo abbastanza privo di grosse novità per il battle royale di Epic Games. Ma perché la data che segna l’inizio della nuova Stagione sembrerebbe essere slittata?

Prima di tutto, dobbiamo dire che per il momento la data di lancio è prevista sempre per il 27 aprile 2020. Ciò che sta facendo dubitare i giocatori, però, sono le informazioni ottenute dai dataminer, i quali analizzando alcuni recenti file di gioco, sono riusciti a scoprire che prima del lancio della nuova Stagione sono previsti ben due nuovi aggiornamenti.

Dunque, stando a quanto riportato da questo leak che sta circolando nelle ultime ore, Fortnite Capitolo 2 sarà aggiornato alla versione 12.40 e successivamente alla versione 12.50, facendo così slittare la finestra di lancio della Stagione 3 prevista per la fine di questo mese. Gli update in questione dovrebbero arrivare a distanza di due settimane l’uno dall’altro, ed inoltre non si è ancora deciso quando sarà lanciato l’evento che segnerà la fine della Stagione 2, il cosiddetto Doomsday. Mancano riferimenti precisi anche per quanto riguarda le sfide a tempo, rilasciate come al solito in cadenza settimanale.

Vi informiamo che almeno per il momento non sono emersi dettagli sui contenuti in arrivo con la Stagione 3, che a questo punto potrebbe arrivare ipoteticamente entro la prima metà di maggio. Non sappiamo se questo slittamento sia dovuto a qualche ritardo nei lavori, magari causato dall’emergenza coronavirus. In ogni caso, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per eventuali nuovi aggiornamenti sulla situazione.