Fortnite Stagione 5: occhio agli agguati, il deserto nasconde pericoli

Sono passate solamente poche ore, ma la Stagione 5 di Fortnite ha già ampiamente aperto i propri battenti a tutti gli appassionati del titolo di successo. Le novità scaturite dal post attacco di Galactus sono numerose, e di sicuro la community del battle royale avrà molti contenuti da setacciare in questi primi momenti di quinta stagione. Quel che appare dalle prime segnalazioni dei giocatori però, è che il titolo Epic abbia molti più segreti di quanto si pensasse.

Tra questi ce n’è uno riguardante la zona desertica. Quel che è stato segnalato da alcuni giocatori sui social, è una nuova funzione introdotta proprio questa mattina insieme all’aggiornamento dedicato alla Stagione 5 di Fortnite. Ora è possibile, visitando l’area desertica, venire inghiottiti dalle sabbie mobili. Questo però, non porterà alla vostra eliminazione e non riceverete alcun danno fisico, anzi, il tutto sarà a vostro vantaggio.

This NEW Fortnite feature is a troll's dream, Might be the only thing I do on the map LOL since everyone seems to be Spam building feens. pic.twitter.com/jNwO2tECbl

— H2O Delirious (@H2ODelirious) December 2, 2020