Fortnite: Stagione 9 Settimana 5, ecco tutte le sfide settimanali

Fortnite si è aggiornato e ha introdotto le Sfide della Settimana 5 Stagione 9: eccole per voi. Sarete in grado di completarle tutte?

Dopo aver reso disponibile l’aggiornamento 9.20 di Fortnite, ora Epic Games ci propone le nuove sfide della Settimana 5 Stagione 9 del suo battle royale. Si tratta di una giornata piena per i fan del gioco, infatti sembra che anche Picco Polare sia sul punto di subire qualche modifica, probabilmente legata alla creatura nascosta nel ghiaccio: anche Ninja è convinto che stia per accadere qualcosa.

Come sempre, le sfide settimanali si dividono in quelle aperte a tutti e quelle dedicate solamente ai possessori del Pass Battaglia. Per la Settimana 5 Stagione 9 non dovremo fare nulla di particolarmente diverso dalle precedenti proposte di Epic. Dovremo trovare forzieri, eliminare avversari e infliggere danni con varie tipologie di armi.

Vediamo con precisione quali sono le sfide della Settimana 5 Stagione 9:

Infliggi 200 danni agli avversari con Granate, Dinamite o Fialette puzzolenti (5 Stelle)

Cerca 7 dei forzieri a Borgo Bislacco o Piste Polari (5 Stelle)

Elimina un avversario in 5 partite diverse (5 Stelle)

Fase 1 di 3: Completa un giro di pista nel deserto (1 Stella)

Posiziona oggetti trappola in 5 partite diverse (5 Stelle)

Visita 5 diverse turbine eoliche in una sola partita (10 Stelle)

Elimina 3 avversari nelle piattaforme aeree (10 Stelle)

Diteci, cosa ne pensate delle sfide di questa settimana? In questa Stagione 9 vi state divertendo di più con le classiche sfide, oppure con la raccolta dei numerosi Fortbyte? Se quest’ultimi vi stanno dando qualche difficoltà, a questo indirizzo potete trovare le guide a tutti quelli disponibili fino a questo momento.