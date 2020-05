Fortnite, cancellata definitivamente la World Cup 2020

La voglia di eSport non si placa per il pubblico mainstream e Fortnite è stato uno di quei titoli diventati ormai parte della cultura POP, basti pensare all’ultimo evento svolto in game che vede l’artista Travis Scott protagonista. Epic Games però deve fare i conti anche con la situazione che tutti i grandi organizzatori stanno vivendo in questi mesi, annunciando la cancellazione ufficiale dell’edizione di quest’anno della Fortnite World Cup. L’azienda ha comunicato che tutte le competizioni che erano schedulate per il resto dell’anno verranno cancellate e portate online, comprese quelle delle terze parti.

Lo scorso anno l’evento di Epic aveva raggiunto il pubblico mainstream registrando numeri assurdi non solo per gli spettatori ma anche per il prize pool che ammontava a circa 30 milioni di dollari. Gli sviluppatori in un lungo tweet hanno affermato che la società spera invece nel 2021 come anno di svolta, ma sta comunque adottando un approccio cauto nella cronologia degli eventi competitivi. Nel frattempo, altre competizioni ricorrenti nell’ecosistema esportivo di Fortnite proseguiranno come previsto con le competizioni online.

Come tutti gli organizzatori di eventi, anche Epic deve purtroppo fare i conti con la pandemia da Coronavirus, una situazione sicuramente non positiva per tutto il mercato esportivo e videoludico. Anche se in molti stanno comunque portando la maggior parte delle proprie competizioni in versioni online lì dove possibile, altri invece hanno dovuto cancellare completamente tutto il calendario esportivo per il resto dell’anno.

Un esempio molto particolare è quelle di Riot Games che ha deciso di procedere con l’organizzazione dei mondiali di League of Legends in Cina, cancellando però il Mid Season Invitational. Speriamo che questa situazione possa cambiare quanto prima e che si torni alla normalità all’interno del settore dell’eSport che in questo anno sta facendo registrare una crescita importante.