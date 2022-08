Già il gioco base è stato un successo (complice ovviamente anche la sua inclusione in Xbox Game Pass), ma anche l’espansione dedicata alle Hot Wheels di Forza Horizon 5 non scherza. Come riportato online, infatti, il contenuto aggiuntivo del gioco targato Playground Games e pubblicato da Xbox Game Studios è stata infatti giocata da oltre un milione di utenti. Un successo tutta la linea, che replica quei milioni di giocatori del titolo base, che sono cresciuti a dismisura, confermando ancora una volta come il poter raggiungere una base d’utenza così ampia e vasta sia praticamente un punto di svolta per i giochi a servizio.

Il ragionamento, forse, appare pretenzioso ma è in realtà corretto. Su Xbox Game Pass è possibile giocare un titolo privo di qualsiasi espansione o DLC, che vanno invece acquistati speratamente. La stessa cosa accade ovviamente anche Forza Horizon 5 e l’espansione dedicata alle macchinine più conosciute del mondo dei giocattoli. Oltre un milione di giocatori hanno acquistato il pacchetto aggiuntivo del gioco Playground Games, probabilmente spinti non solo dal brand ma anche dalla possibilità di aver risparmiato cifre importanti rispetto al passato, dove si era sostanzialmente obbligati ad acquistare il gioco base e successivamente le espansioni.

All’inizio di giugno, Forza Horizon 5 aveva superato i 20 milioni di giocatori. Naturale, dunque, che l’espansione potesse essere giocata da così tanti utenti. Resta ovviamente incredibile il tempo con cui si è verificato questo episodio, ovvero appena un paio di settimane, rispetto a tempi decisamente considerati più normali, come uno o due mesi.

Forte di questi dati, Forza Horizon 5 potrà dunque continuare su un grande supporto. Ci viene davvero difficile pensare che Xbox Game Studios o Playground Games smetteranno di produrre contenuti per il titolo. Prepariamo, almeno secondo la nostra sensazione, a ricevere ancora più espansioni, DLC e molti altri elementi di gioco.