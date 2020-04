Forza Motorsport 8, nuovo engine e gare fuoristrada

La serie Forza Motorsport è fondamentale per Xbox e per tutti gli appassionati di racing games. Nel corso degli ultimi anni, grazie a Forza Motorsport 5, 6 e 7, la saga di Turn 10 è migliorata tantissimo, riuscendo a divenire in breve tempo la serie di videogiochi sim-arcade più apprezzata sul mercato. Tuttavia, l’enorme quantità di sequel e di impegno nello sviluppo alternato annuale con Playground Games, ha fatto si che le qualità non andasse di pari passo con le novità, questo ha inevitabilmente fatto riflettere lo studio americano, prendendosi più tempo per un eventuale ottavo capitolo.

Ed ecco quindi che Forza Motorsport 8 potrebbe essere ben diverso da ciò che ci potremmo aspettare. Si è parlato tanto di ray tracing, fisica rivoluzionata e di una tecnica per migliorare lo skybox, ma anche di tante altre cose che non fanno altro che confermare la volontà di ribaltare completamente il gioco, quasi come se fosse un reboot completo.

In un rumor recente si è infatti parlato di un nuovo engine, probabilmente una rivisitazione del Forza Tech. Questo nuovo motore grafico spingerebbe sul realismo e su un fisica migliorata, permettendo di introdurre gare fuori strade e sfide con ben 54 partecipanti. Tutto questo andrebbe a corredo di un comparto multiplayer rivisto completamente e volutamente ispirato all’online del competitor Gran Turismo Sport.

Turn 10 sta lavorando duramente per portare su Xbox Series X un capitolo completamente rivoluzionato. Il tutto per accontentare la grande fetta di giocatori che da tempo chiedono uno stravolgimento di alcune meccaniche del gioco, oltre che all’introduzione di una serie di mancanze come il pit-stop o le qualifiche pre-gara. È lecito aspettarci di più durante l’evento di presentazioni di Xbox, atteso tra maggio e giugno. Fino ad allora vi invitiamo a farci sapere che cosa ne pensate di questi possibili cambiamenti e cosa vi piacerebbe vedere nel nuovo Forza Motorsport 8.