Pochi mesi fa vi abbiamo annunciato che il celebre brand di oggettistica da collezione Funko Pop ha avviato una collaborazione per realizzare un titolo AAA. Adesso, dopo aver mostrato la line-up per il Lucca Comics, iniziano ad emergere i primi dettagli per questo gioco, incluso il titolo e la partnership relativa ai personaggi. Funko Fusion sarà, infatti, il nome del prossimo gioco dedicato ai collezionabili ispirati dalla cultura pop. Come già emerso nei mesi passati, lo sviluppo del gioco sarà affidato a 10:10 Games.

Funko Fusion, inoltre, vedrà una collaborazione con NBCUniversal come partner principale del gioco. Questo apre la strada a moltissimi possibili crossover dal momento che il produttore ha messo la firma su un numero praticamente infinito di opere cinematografiche e televisive di grande spessore. L’azienda, infatti, vede al suo interno tutti gli studi legati alla Universal Pictures. In questo modo, può vantare opere che vanno dal classico E.T. fino ai più recenti Minions.

Funko Fusion sarà proprio questo, un mash-up di personaggi e ambientazioni legate ai prodotti di NBCUniversal ricreati nell’inconfondibile stile dei Pop. Il tutto sarà calato in un platform d’azione nel quale potremo sperimentare anche delle modalità cooperative a quattro giocatori, oppure optare per la campagna a giocatore singolo. Allo stato attuale, si tratta più o meno di tutto ciò che sappiamo su questo titolo.

Purtroppo non abbiamo ancora alcun trailer o screenshot che ci aiuti ad immaginare questo Funko Fusion. Tuttavia, gli sviluppatori continuano a fornirci piccoli indizi e informazioni che tengono alta l’attenzione su questo titolo. Ovviamente, dato il poco materiale a disposizione, anche la data di lancio di questo titolo dedicato ai Funko Pop (che potete acquistare su Amazon) è avvolta da un alone di mistero. Sappiamo tuttavia che l’obiettivo dell’azienda e di 10:10 Games è quello di realizzare una serie di videogiochi destinati al franchise. È dunque probabile che oltre a questo titolo ne vengano annunciati altri in futuro.