Gears of War 3: esiste il prototipo per PS3, ed è scaricabile gratis

La serie dei Gears of War è sicuramente una delle più amate dagli appassionati degli shooter in terza persona possessori delle console targate Xbox. Apprezzati da pubblico e critica, gli unici rimasti a bocca asciutta sono i fan della console nipponica, i quali si sono dovuti accontentare di guardare qualche video messo online o provarlo direttamente a casa di amici. Effettivamente, nonostante Microsoft non abbia a disposizione una quantità enorme di esclusive a differenza della sua “rivale”, il franchise di Gears of War è probabilmente il più affascinante con una gameplay semplice ma incredibilmente soddisfacente ed una Lore da capogiro.

Se siete coloro che hanno sempre sognato di provare il terzo capitolo di questa gloriosa serie, non disperate perché da oggi è possibile farlo grazie al prototipo per PS3 di Gears of War 3. La build risale al 19 maggio 2011 e può essere eseguito solo su una versione debug di PS3 e, al netto di qualche problema legato al framerate, risoluzione e quant’altro, è possibile completare tutta la campagna. Vi lasciamo alla fine di questa notizia un video che lo testimonia.

Sviluppata da Epic Games e pubblicata pochi giorni fa online per festeggiare il decimo anniversario della build, questa è rimasta nascosta nell’oscurità per un bel po’ di tempo in quanto molti videogiocatori non ne conoscevano l’esistenza. Questa particolare versione di Gears of War 3 non era assolutamente destinata al pubblico ma creata per uso interno per effettuare dei test sull’unreal engine 3 di PS3. Se volete scaricarla, vi lasciamo l’indirizzo che vi porterà alla pagina dedicata.

La build, come detto in precedenza, non può funzionare sulle PlayStation 3 classiche, ma potrebbe esserci tranquillamente un modo per farlo su alcuni tipi di emulatori. Insomma, se avete sognato di giocare a questo incredibile capitolo, questa è l’occasione che fa per voi. Fateci sapere la vostra con un commento qui sotto nella sezione commenti.