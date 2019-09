Gillette e Cicciogamer89: social contest #shavelikeabomber, in palio una postazione di gioco da Pro Player

Gillette e Cicciogamer89 danno il via al social contest #shavelikeabomber: in palio una postazione di gioco da Pro Player. Ecco tutti i dettagli.

Il celebre creator Cicciogamer89 ha presentato ai fan il suo nuovo contest realizzato in collaborazione con Gillette. Tramite Instagram, ha invitato i fan a creare un video originale in cui si cimentano con il loro balletto di Fortnite preferito, includendo l’ormai iconico gesto “Shave like a Bomber”. Il più divertente e originale potrà vincere una postazione di gioco da giocatore professionista.

Per partecipare al contest, il video dovrà essere caricato come post o story sul proprio profilo Instagram, taggando @cicciogamer_89 e usando l’hashtag #shavelikeabomber. Il concorso parte oggi e si concluderà il 25 Novembre 2019.

Cicciogamer89 è Ambassador della Gillette Bomber Cup ft. Fortnite, il torneo realizzato in collaborazione con PG Esports che porterà i più forti giocatori ad emergere nella folla di Milan Games Week e Lucca Comics & Games in occasione delle due finali live.

Pro player e appassionati potranno divertirsi, sfidarsi e mettersi alla prova: per ogni torneo sono previste 4 Open Qualifier online e una Last Chance Qualifier dal vivo per assicurarsi la presenza al Grand Final live durante i più attesi eventi italiani dedicati al gaming.