Giochi gratis Mac: quattro grandi classici in regalo su App Store

Dopo che nella giornata di ieri sono stati rilasciati ben tre nuovi giochi gratis grazie all’Epic Games Store, oggi anche i possessori di un PC con sistema operativo MAC possono gioire. Con una speciale offerta, sono infatti stati rilasciati a titolo completamente gratuito quattro grandi classici del genere punta e clicca sviluppati da Tim Schafer. parliamo di titoli vecchi e nuovi che ogni giocatore dovrebbe giocare almeno una volta nella propria vita.

Il primo di questi quattro giochi gratis è Grim Fandango nella sua versione rimasterizzata. Una delle prime avventure grafiche tridimensionali e uno dei giochi più amati del suo genere d’appartenenza. Ricoprendo i panni di Manny Calavera, il giocatore dovrà viaggiare nel regno della morte in un avventura che prendere completa ispirazione sia dal Dias de los Muertos che dal grande classico cinematografico Casabalnca.

Il secondo titolo è Days of the Tentacle, anch’esso in versione rimasterizzata. In questo caso parliamo di un’avventura punta e clicca completamente folle ed imprevedibile fatta di tentacoli malvagi, tre strambi amici e viaggi nel tempo. Sempre tramite la sua remastered viene regalato anche Full Throttle, dove nei panni di Ben Throttle, il capo di una banda di motociclisti vi troverete a vivere un’avventura che vi porterà più volte a solcare il rovente l’asfalto.

Infine concludiamo con Broken Age, di sicuro la produzione più recente per quanto riguarda il genere punta e clicca con la firma di Tim Schafer. In questo titolo due ragazzini molto distanti si ritrovano a vivere delle esperienze molto simili all’interno di un mondo ricco di personaggi folli e tanta fantascienza. Cosa ne pensate di questo poker di giochi gratis proposti dall’App Store del Mac?