Giochi gratis PC: GOG e Steam regalano un gioco della saga ARMA

Su GOG e Steam è offerto gratuitamente, per un periodo di tempo limitato, un capitolo di ARMA, la nota serie di sparatutto tattici di Bohemia Interactive. Si tratta di ARMA Cold War Assault (pubblicato originariamente come Operation Flashpoint Cold War Crisis). Nonostante sia stato rilasciato nel 2001, lo sparatutto è invecchiato veramente bene (versante grafico escluso): l’anima simulativa della serie è ancora intatta, con tattiche di guerra funzionali e tensione psicologica alle stelle. Sicuramente tra i giochi gratis PC da non farsi sfuggire.

Si tratta di un’ottima occasione per provare il primo vero e proprio capitolo della serie: il gioco, infatti, sarà vostro per sempre! Ma, come sopra specificato, dovrete riscattarlo il prima possibile, perché l’offerta scadrà il 24 giugno 2021 alle 19:00 italiane. Non vi resta che cliccare su uno dei due link, per scaricarlo dal vostro store di preferenza: Steam; GOG.

Vi riportiamo, di seguito, una breve descrizione del titolo targato Bohemia Interactive: “Gli orrori della terza guerra mondiale sono imminenti. Ci sono scontri sulle Malden Islands dal tramonto all’alba e tu ci sei proprio nel mezzo. Devi usare tutte le risorse disponibili nel tuo arsenale per trattenere l’oscurità prossima. Victor Troska è tornato a Nogovo: pensava che il dolore della guerra fosse rimasto sepolto nel suo passato; ma ora il suo sogno è infranto. Il suo peggior incubo ritorna quando le forze militari atterrano vicino Nogovo“.

