Giochi gratis PC: un’avventura mistery in regalo, link download

Sono esattamente due giorni dall’uscita di Xbox Series X e mancano solo sette giorni all’arrivo di PlayStation 5, la console di nuova generazione di Sony Interactive Entertainment. Molti di noi sono impegnati a giocare con i tanti videogiochi in arrivo questo novembre, sia su old-gen che su next-gen. Nondimeno, siamo certi che nessuno rifiuterà la proposta del giorno dei giochi gratis PC, che sempre più spesso vengono messi a disposizione da sviluppatori e store. Di quale parliamo oggi?

Il gioco gratis PC di oggi è Contract with the Devil, un’avventura mistery in stile HOG (hidden object game, ovvero “gioco a oggetti nascosti”). Negli HOG esploriamo una serie di luoghi, divisi in schermate e raccogliamo indizi e oggetti per proseguire nel gioco. Ci sono enigmi da risolvere e strumenti da usare per completare le sezioni, che ci permettono di avanzare nella trama.

Questa nuova proposta dei giochi gratis PC racconta la storia di Sonya, una donna invitata tramite una misteriosa lettera in una strana casa. Il proprietario, in cambio di una cena, promette di rivelare importanti informazioni sulla figlia di Sonya, Lisa, la quale viene però rapita da una forza malvagia e trascinata in uno specchio antico.

Dovremo “completare missioni divertenti, risolvere indovinelli inusuali, puzzle basati sulla logica, ricerca oggetti e artefatti importanti che aspettano solo te. Inoltre, preparati a un viaggio oltre lo specchio e visita il passato. Scopri i segreti di una famiglia sinistra e sfida il potere della malvagità! Ma sii attento, più vicino sarai all’obbiettivo, più nemici ti farai!”

Se volete scaricare questa nuova proposta dei giochi gratis, non dovete far altro se non seguire il link download qui sotto che vi porterà a indiegala:

Diteci, questo mese punterete tutto sui giochi gratis PC disponibili, oppure PlayStation 5 e Xbox Series X richiederanno tutta la vostra attenzione?