Giochi PC: la classifica dei 10 titoli meglio ottimizzati del 2020

Il 2020 è stato un anno davvero interessante nel campo videoludico, alcuni di questi giochi su PC sono stati ottimizzati in modo davvero impeccabile. La redazione di DSOGaming ha quindi voluto stilare una speciale classifica dei 10 titoli meglio ottimizzati del 2020, tra questi ci sono anche delle vere e proprie sorprese. Andiamo quindi subito a vederla qui di seguito.

DOOM Eternal Star Wars: Squadrons Ori and the Will of the Wisps Death Stranding Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered Ghostrunner Resident Evil 3 Mafia: Definitive Edition Dragon Ball Z: Kakarot F1 2020

Prima di focalizzarci sul primo posto comandato da DOOM Eternal è giusto fare un passo indietro. F1 2020 che dispone di una grafica davvero pazzesca, riesce a girare incredibilmente bene anche sui PC di fascia medio-alta. Nota di merito va anche a Dragon Ball Z: Kakarot che gira a 60 fps fissi senza nessun tipo di calo nonostante la grande mole di nemici a schermo e per questo risulta essere una piacevole sorpresa. Al quarto posto di questa speciale classifica troviamo Death Stranding. L’opera firmata da Hideo Kojima ha guadagnato delle recensioni negative nelle ultime settimane, ma questo non toglie il fatto che il porting ed il lavoro svolto dagli sviluppatori sia impeccabile con opzioni personalizzabili davvero degni di nota.

DOOM Eternal quindi risulta essere uno dei giochi su PC meglio ottimizzati dell’anno, lo sparatutto di id Software può contare su di un motore grafico estremamente potente e scalabile. Offre inoltre una enorme quantità di impostazioni grafiche ed opzioni personalizzabili. Si tratta a tutti gli effetti di una versione davvero solida e quindi ci teniamo a fare i nostri complimenti al team di sviluppo.

Cosa ne pensate di questa classifica? Avreste aggiunto altri giochi? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti i prossimi titoli in uscita.