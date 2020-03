Quali giochi usciranno su PS5?

PS5 uscirà solamente il prossimo autunno e tutt’ora non ne conosciamo la forma, il prezzo o l’esatta data d’uscita. In questi mesi di snervante attesa, però, possiamo già conoscere, grazie ai vari annunci e alle dichiarazioni rilasciate dagli sviluppatori, quali giochi per PlayStation 5 potrebbero essere presenti al lancio della console. In attesa di ulteriori annunci, che presumibilmente potremmo attendere in concomitanza dei mesi estivi, facciamo, quindi, una breve panoramica sulle produzioni che potrebbero accompagnare i primi mesi di lancio della nuova ammiraglia di SONY.

Godfall

Godfall è un videogioco action RPG in fase di produzione da parte della Counterplay Games, un’azienda californiana nota, soprattutto, per le sue collaborazioni assieme a Bungie nello sviluppo di Destiny 2. Sarà pubblicato dalla Gearbox Software nel tardo 2020 per PC e PlayStation 5. Questa nuova IP è riuscita a catturare l’attenzione del pubblico in quanto fu il primo gioco per PS5 annunciato ufficialmente attraverso un trailer, mostrato durante gli scorsi Video Game Awards, che ufficializzò il nome della nuova console di SONY.

Il gioco è ambientato in un mondo high fantasy diviso nei cinque reami di Terra, Acqua, Aria, Fuoco e Spirito, dove i giocatori vestono i panni degli ultimi membri dell’Ordine dei Cavalieri per impedire che un evento apocalittico si abbatta sul loro mondo. Le tre classi primarie iniziali tra le quali il giocatore potrà scegliere presentano diversi tipi di equipaggiamento, comprendenti dei set di armature chiamate Valorplates, a cui potranno esser sommati degli incrementi delle abilità atti a variare lo stile di gioco. Godfall potrà essere fruito in solitaria o in multigiocatore, offrendo una modalità cooperativa per tre giocatori.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 è indubbiamente una delle IP maggiormente attese di questo 2020 e per chi di voi non ne avesse mai sentito parlare, vi suggeriamo di leggere il nostro articolo che raccoglie tutte le informazioni in merito alla nuova produzione di CD Projekt RED. Lo inseriamo nei titoli di lancio per PS5 a seguito di quanto già annunciato dagli sviluppatori in merito alla versione che uscirà per Xbox Series X. La versione del gioco per la nuova ammiraglia di Microsoft, infatti, sarà gratuita per chiunque acquisti, o abbia già preordinato, il gioco per l’attuale generazione videoludica. Sarebbe folle, quindi, pensare che non troveremo una versione di Cyberpunk 2077, ottimizzata per PS5, il giorno del lancio della nuova piattaforma di SONY.

Marvel’s Avengers

Una casistica analoga a quello appena trattata per Cyberpunk 2077, potrebbe coinvolgere anche il prossimo Marvel’s Avengers. La tanto chiacchierata nuova produzione di Eidos, infatti, dovrebbe arrivare nei negozi il prossimo Settembre, qualche mese prima del lancio di PS5. La recente apertura dei preordini ha eliminato ogni dubbio in merito a un rilascio per esclusivo per la nuova ammiraglia di SONY ma la natura da “gioco in divenire” della prossima iterazione videoludica dei celebri vendicatori, lascia poco spazio a qualsivoglia volo pindarico. Non ufficializzare una versione per PS5 di Marvel’s Avengers sarebbe una mossa controproducente per il futuro del titolo. Bisognerà solo vedere se gli Square Enix ne rilascerà una versione “ex-novo” o se gli sviluppatori si affideranno all retrocompatibilità di PS5 per effettuare un aggiornamento del comparto tecnico tramite patch.

Watch Dogs Legion

Lo stato letargico in cui verte Ubisoft dopo l’annuncio dei rinvii di tutte le sue IP previste per il Q1 di questo 2020 lascia poco spazio all’immaginazione. Un titolo coraggioso e ispirato come Watch Dogs Legion, infatti, potrebbe indubbiamente esprimere tutto il suo potenziale sulle console di nuova generazione e il suo rinvio “a data da definire” annunciato dopo il terribile risultato ottenuto dal recente Ghost Recon Breakpoint, pare proprio un manovra strategica per poterne riprendere in mano lo sviluppo e rilasciarlo, potenzialmente in autunno, sulle console di nuova generazione. Non neghiamo però che non ci stupirebbe rivivere una situazione analoga a quella accaduta all’uscita di Assassin’s Creed 4: Black Flag, quando Ubisoft pubblicò in contemporanea due versioni del suo gioco per entrambe le generazioni di console di quell’anno. Rimaniamo però fiduciosi nel fatto che Ubisoft tenterà di stupire tutti offrendo un prodotto maggiormente avveniristico, ed esclusivo per le console di nuova generazione, proponendo Watch Dogs Legion per il lancio di PS5.

Titoli in esclusiva

Entrando ora nel fitto universo delle speculazioni più irrefrenabili, possiamo constatare che al momento non si ha nessuna informazione in merito a nessun titolo esclusivo, realizzato da uno studio First Party di SONY, che possa andare ad accompagnare il lancio di PS5. Eppure i tempi sarebbero propizi per almeno tre delle IP esclusive di SONY di maggior successo dell’attuale generazione videoludica. God Of War, Marvel Spider-Man e Horizon Zero Dawn, difatti, sono stati rilasciati già da diverso tempo ed è noto che siano tutte produzioni i cui sequel sono in via di sviluppo.

Attraverso indiscrezioni, offerte di lavoro e dichiarazioni, molto schive, rilasciate sui vari social, sappiamo, però, che lo sviluppo del seguito di God Of War è solamente alle primissime fasi, mentre del nuovo capitolo delle avventure di Spider-Man si sa, solamente, che i ragazzi di Insomniac Games sono ancora nel pieno dello sviluppo. Queste informazioni, quindi, non ci fanno credere che potremmo realisticamente veder presenziare Kratos, o Peter Parker, al lancio di PS5 mentre per quanto riguarda Aloy, i numerosi “leak” trapelati negli scorsi mesi, uniti a un silenzio molto sospetto da parte di Guerrilla Games e SONY, lasciano pensare a un potenziale reveal del nuovo Horizon, in concomitanza con la presentazione ufficiale di PS5.