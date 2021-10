Santa Monica sta lavorando ad altro? God of War per PC potrebbe suggerirlo

C’è un dettaglio del porting su PC di God of War che fa pensare a cosa stia progettando per il suo futuro lo studio di Santa Monica, una delle software house sotto l’ala protettiva di Sony che più sono apprezzate dai fan.

Sony ha recentemente annunciato che Santa Monica non si sta occupando del porting di God of War su PC, videogioco campione d’incassi su PS4. Lo sviluppo di questa versione di gioco, infatti, è in mano a Jetpack Interactive, sebbene comunque tutto il progetto sia supervisionato dal team di Santa Monica. I dettagli dello sviluppo sono stati rivelati in una recente intervista con Arstechnica, dove sono illustrate anche le novità di questa versione: supporto all’ultrawide, DLSS di Nvidia e boost grafici. Jetpack Interactive inoltre non è la prima volta che viene interpellata per i porting su PC, avendo già traslato sulla piattaforma opere come Plant VS Zombies 2 Garden Warfare e tutti i Dark Souls.

Dall’ultimo trailer di God of War Ragnarök inoltre sappiamo che non tutto il team di Santa Monica si sta occupando del videogioco in uscita nel 2022, con lo stesso Cory Barlog, direttore creativo di Santa Monica, fuori dalla direzione creativa del titolo. A questo punto la domanda sorge spontanea: c’è qualcos’altro a cui sta lavorando Santa Monica che ancora non conosciamo? Sempre dall’ultimo trailer di God of War abbiamo saputo anche che Ragnarok sarà la conclusione della saga norrena: che si tratti a questo punto di una nuova saga di God of War, stavolta trasposta in una nuova mitologia dopo quella greca dei primi episodi e quella norrena? Oppure si tratta di un’IP totalmente nuova?

Siamo ovviamente nel campo delle ipotesi, ma c’è molto da riflettere sulle implicazioni di queste due importanti scelte: il porting affidato a uno studio esterno e il leader del team che non lavora su God of War Ragnarök. Se c’è davvero altro in cantiere da Santa Monica, è tuttavia ancora presto per saperlo. Quando saranno passati sufficienti mesi dal rilascio ufficiale di Ragnarök, previsto per il 2022, allora forse riusciremo ad avere qualche minimo dettaglio.