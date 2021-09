God of War: lutto in studio, addio al creatore dell’ascia Leviatano

Ci sono notizie che a volte vorremmo non dare: purtroppo è venuto a mancare George Mawle, gameplay engineer degli studi Sony di Santa Monica famoso per essere stato una delle firme dietro la creazione dell’ascia Leviatano di God of War.

George was such an amazingly funny, smart and warm human being. He was one of the fathers of the Leviathan feel. Without his curiosity and intellect those moments of pure joy recalling the axe would never have existed. Absolutely breaks my heart that he is gone. RIP brother💔 https://t.co/ILpeSQUsk0 — cory barlog 🖖 (@corybarlog) September 6, 2021

George Mawle ha lavorato negli studi di Santa Monica come programmatore durante lo sviluppo di God of War, uscito nel 2018 come esclusiva PS4. Il suo ruolo all’interno del team di sviluppo è stato proprio quello di mettere le sue mani alle funzioni dell’ascia Leviatano, famosa arma del protagonista Kratos. Lo sviluppatore ha lavorato anche ad altre numerose feature del gameplay di God of War, ma è per l’ascia che i giocatori e i suoi colleghi lo stanno celebrando e ricordando sui social.

Cory Barlog, creative director degli studi di Santa Monica, ha voluto ricordare George Mawle così: “una persona estremamente divertente, intelligente e calorosa. È stato uno dei padri del Leviatano. Senza la sua curiosità e il suo intelletto quei momenti di pura gioia nel richiamare l’ascia non sarebbero mai esistiti. Mi spezza il cuore sapere che non c’è più. Riposa in pace fratello.” Anche Mihir Sheth, combat designer di God Of War, ha voluto ricordare Mawle per il Leviatano e le divertenti funzioni di combattimento: “Se vi siete mai divertiti a lanciare e richiamare l’ascia Leviatano, o a far roteare le catene delle Lame del Caos, prendetevi un momento per riconoscere che è stato possibile in gran parte grazie all’inventiva e all’energia di George Mawle.”

If you've ever enjoyed throwing & recalling the Leviathan Axe, or twirling the chains of the Blades of Chaos in GOW'18, please take a moment to recognize that it was possible in large part to the engineering and energy of George Mawle, who sadly passed away on September 2nd, 2021 https://t.co/JfoVkVJKH7 — Mihir Sheth (@youtheremehere) September 4, 2021

In particolare, Sheth ha pubblicato un lunghissimo thread che vi consigliamo di leggere qui, dove ha condiviso ulteriori dettagli riguardo la persona e il lavoro di George Mawle: “Era un veterano del team che ha avuto un ruolo enorme nella chiusura dello sviluppo del gioco e nella sistemazione dei bug.” Nella sua carriera, Mawle ha messo le sue mani e la sua inventiva anche in giochi come Prototype 2, Crash of the Titans e Scarface: The Worlds is Yours. Gli Studi di Santa Monica nel frattempo sono concentrati nello sviluppo di God of War Ragnarok, di cui speriamo arrivino presto notizie, magari proprio durante il PlayStation Showcase di giovedì per cui nutriamo forti aspettative.