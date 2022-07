Nel corso dei prossimi mesi, i device di GPD potrebbero dotarsi di SteamOS. L’intenzione dell’azienda produttrice di PC handled, del tutto simili a Steam Deck, ha dichiarato che sta collaborando con Valve per una eventuale integrazione del sistema operativo nei suoi prossimi modelli. L’annuncio è stato diramato sulla pagina IndieGoGo del nuovo WIN Max 2, che sarà dotato di AMD Ryzen 7 6800 U /Intel i7-1260P.

Photo Credit: GPD

“Verso l’inizio di marzo 2022, Valve ci ha contattati proponendoci una collaborazione. Ma perché questa vada in porto, la società deve riuscire a rendere compatibile SteamOS con il nostro nuovo hardware”, si legge sulla pagina della campagna. Per fare ciò che questa collaborazione diventi realtà, GPD deve inviare uno dei nuovi device direttamente a Valve. Non sarà però ovviamente un processo veloce: la compatibilità di SteamOS richiederà infatti diversi mesi, ben sei.

Non è una novità: da sempre Valve cerca di rendere compatibili più hardware con SteamOS. Interrogati da Gaming On Linux, la società ha dichiarato che il loro è obiettivo è quello di rendere disponibile il proprio sistema operativo “su tutti i dispositivi, inclusi i PC handled prodotti da altre società. Il team di sviluppo sta finalizzando l’OS e al momento non abbiamo nulla da aggiungere”, si legge nella nota spedita ai colleghi statunitensi.

Il mercato dei PC handled è sicuramente uno dei più floridi in questo momento. Tra tutti, però, Steam Deck sembra andare decisamente meglio. Questo è dovuto a una piena compatibilità con il client Valve, oltre che la garanzia di un supporto continuo. L’arrivo di SteamOS su altri hardware simili può però essere un buon apripista per far esplodere direttamente questo settore. Se davvero ciò accadrà, però, sarà sicuramente distante nel tempo. La compatibilità di un sistema operativo su una determinata macchina è sicuramente complessa da ottenere e occorre tempo prima di poter avere dei risultati soddisfacenti.