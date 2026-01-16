Se siete alla ricerca di un'edizione da collezione davvero speciale, Gris + Neva Collectors Edition per PS5 è disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile. Questa magnifica raccolta include un artbook premium con copertina rigida di 168 pagine, doppio vinile con le colonne sonore originali, steelbook esclusivi e una splendida stampa artistica firmata Conrad Roset. L'intera edizione da collezione è ora in offerta a 151,99€, perfetta per chi ama conservare capolavori videoludici in formato fisico con contenuti esclusivi di altissima qualità.

Gris + NevaEdition, Collector's chi dovrebbe acquistarla?

La Gris + Neva Collectors Edition è pensata per i veri collezionisti e gli amanti dell'arte videoludica che desiderano celebrare due capolavori indie in una confezione unica e irripetibile. Questa edizione si rivolge a chi apprezza non solo l'esperienza di gioco, ma anche l'aspetto artistico e narrativo che rende questi titoli delle vere opere d'arte interattive. Con il suo sconto del 15%, rappresenta un'occasione imperdibile per chi vuole arricchire la propria collezione con contenuti premium esclusivi firmati dall'artista Conrad Roset, dal maestoso artbook da 168 pagine alla stampa artistica incorniciabile.

Questa collector's edition soddisfa l'esigenza di possedere qualcosa di tangibile e prezioso in un'era sempre più digitale. Vi conquisterà se cercate un'esperienza completa che unisca gioco, musica e arte: il doppio vinile con le colonne sonore originali, gli steelbook esclusivi e la magnifica scatola da collezione trasformano questo acquisto in un vero investimento emotivo. È perfetta anche come regalo speciale per appassionati di videogiochi d'autore, offrendo un pacchetto curato in ogni dettaglio che celebra la bellezza e l'emozione di due titoli indimenticabili.

La Gris + Neva Collectors Edition per PS5 è un cofanetto da collezione che racchiude due capolavori artistici firmati da Conrad Roset. Include un artbook premium con copertina rigida da 168 pagine, doppio vinile con le colonne sonore originali, steelbook esclusivi per entrambi i giochi, una stampa artistica di 30,5 cm staccabile e ovviamente le versioni fisiche complete di GRIS e Neva. Il tutto è custodito in un'elegante scatola da collezione che celebra l'arte e il design di questi titoli unici.

