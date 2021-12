GTA 5, finalmente sappiamo qual è il finale canon

Quando nel 2013 debuttò GTA 5, fu il primo titolo della serie ad avere sia tre personaggi principali, sia tre finali. Per anni però i giocatori si sono chiesti quale fosse l’unico ending canon, senza però ottenere troppe risposte da parte di Rockstar Games, che non si è mai espressa probabilmente perché, in fondo, neanche chi ha lavorato al gioco sapeva cosa dire. L’ultimo update di GTA Online, chiamato The Contract, riesce però a rispondere a questo dubbio emerso ad una nutrita schiera di appassionati del gioco.

Attenzione: da qui in avanti cominciano spoiler su GTA 5 e sul nuovo DLC!

Se vi ricordate bene, in GTA 5 era possibile scegliere tre finale da giocare con protagonistra Franklin: un finale dove Michael moriva e uno dove invece era Trevor a lasciarci le penne. Il terzo ending prevedeva invece il lieto fine con tutti e tre i protagonisti ancora vivi. Tra questi finali in tanti si sono chiesti quale fosse quello “ufficiale” e ora è arrivata la risposta. Che siamo sicuri vi piacerà davvero moltissimo.

All’interno del nuovo contenuto di GTA Online è presente Dr. Dre, che assume un ruolo di rilievo nella storia. In The Contracts, infatti, il famoso rapper ha perso il teelfono con tutto il suo nuovo materiale canoro. Ad un certo punto, Franklin comincerà un inseguimento insieme a Dr. Dre negli studi cinematografici di Vinewood e ad un certo punto esclamerà “Man, conosco uno dei producer qui dentro. Spero che non sia al lavoro oggi”. Questo conferma che Michael è ancora vivo nel 2021, visto che alla fine del gioco principale è diventato proprio un produttore cinematografico.

Mistero risolto dunque: l’unico finale canon è quello C, ovvero dove Michael, Franklin e Trevor sono tutti e tre vivi. E ora però, cara Rocksstar, preparati: vogliamo GTA 6 (e magari anche Bully 2, perché no?)