GTA 5: nuova canzone di Fedez in RP, ma il video è stato bloccato

GTA 5 Online è diventato un po’ il palcoscenico dei maggiori streamer nel mondo. Negli ultimi mesi la mod RP è divenuta una delle più amate dai fan il che ha portato ad un incremento dei giocatori su PC. Come ben saprete ormai da tempo questa permette di vivere la vita di un vero e proprio NPC del capolavoro Rockstar Games seguendo delle regole ferree del server dedicato.

Come ben saprete il buon Federico Leonardo Lucia in arte Fedez negli ultimi mesi si è affacciato sulla famosa piattaforma di proprietà Amazon conoscendo molti streamer italiani e facendosi inoltre aiutare da quest’ultimi. Si è creata quindi una community incredibilmente solida con il rapper che si dice estremamente felice del gruppo formato. Proprio in questi minuti Federico assieme all’altro noto cantante Tha Supreme hanno rilasciato il loro ultimo singolo, che potrete ascoltare su YouTube dal titolo “No game freestyle”.

Tutto normale insomma, se non fosse per il fatto che il videoclip era pensato a tema GTA 5 RP con Tha Supreme che, a detta di Fedez, si era impegnato molto a montare il video. Sembra infatti che nelle ultime ore gli avvocati del titolo di Rockstar Games siano intervenuti per boicottare il filmato, probabilmente dovuto ad una questione relativa al copyright.

La nostra è soltanto una ipotesi, ma potrebbe essere davvero concreta, del resto il videoclip è stato registrato o in un server RP, in cui alcuni giocatori hanno anche fatto uso di contenuti creati dalla community. Vedremo quindi se in futuro verrà rilasciato ufficialmente oppure rimarrà un sogno mai avverato. Fateci sapere cosa ne pensate del nuovo pezzo di Fedez ed inoltre scriveteci nei commenti il vostro pensiero riguardante questa assurda mod online di GTA 5 che ha riscosso un successo enorme nel giro di meno un anno.