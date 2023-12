GTA 6, il trailer ha già 45 milioni di visual su YouTube

Questa notte Rockstar Games ha pubblicato in anticipo il trailer di GTA 6, generando sin da subito numero da record su YouTube.

Grand Theft Auto 6 ha generato in poco più di 8 ore, circa 45 milioni di visualizzazione su YouTube e il numero continua a crescere esponenzialmente e non è così improbabile che possa battere il record di visual su YouTube in ambito gaming.

Se volete saperne di più vi consigliamo di andarvi a leggere la nostra analisi del trailer, che approfondisce tutto ciò che appare nel filmato.

Il titolo è ambientato a Vice City e vede due protagonisti (donna e uomo) girare per una città incredibilmente dettagliata. Grand Theft Auto 6 uscirà nel corso del 2025.