GTA 6: il doppiatore di Michael di GTA 5 smentisce i rumor sul titolo

I rumors su Grand Theft Auto 6 negli ultime settimane stanno letteralmente imperversando e le ipotesi sul futuro della saga targata Rockstar Games sono molteplici, ma sicuramente non dobbiamo credere a ogni voce di corridoio riguardante GTA 6. A invitarci a non credere ad ogni notizia che leggiamo in giro è questa volta nientepopodimeno che Michael di GTA 5, o meglio, il suo doppiatore Ned Luke. Praticamente ogni giorno emergono nuovi rumors su GTA 6, su YouTube e su Reddit, che si basano su fonti spesso dalla dubbia affidabilità, ma quando si parla del futuro di Grand Theft Auto si è sempre alla ricerca di qualche indizio.

Un rumor molto discusso è quello che vede GTA 6 ambientato a Vice City, città nota a tutti i fan della saga di Grand Theft Auto, ed è proprio su questa indiscrezione che si è concentrato il doppiatore di Michael, protagonista del rinomato GTA 5. Durante una live stream assieme allo stesso Franklin, ovvero Shawn Fontero che n’è stato il doppiatore in Grand Theft Auto V, ha affrontato l’argomento dei rumors riguardanti il futuro della saga. “La gente non capisce, non bisogna a credere a tutto ciò che si vede su internet” ha infatti affermato Ned Luke riferendosi alle indiscrezioni su GTA 6.

Franklin e Michael in GTA 5

“Se sentite parlare di Grand Theft Auto 6 direttamente da Rockstar, allora potere fidarvi. Se invece sono notizie su GTA 6 che non provengono dalla bocca di Rockstar non valgono niente!” con queste dure parole Luke ha poi concluso e consolidato il suo messaggio. In poche parole: non fidatevi di fonti non attendibili!

Il concetto che emerge dall’intervista è quindi come la situazione dei rumors su GTA 6 stia letteralmente andando fuori controllo, e se lo pensano proprio le persone che hanno lavorato a GTA 5 molto probabilmente c’è un fondo di verità. Insomma ora come ora ci sono ben poche certezze su tutto ciò che riguarda il futuro Grand Theft Auto 6, ma se siete comunque interessati all’indiscrezione che vede GTA 6 ambientato a Vice City potete consultare questo ottimo articolo a riguardo.