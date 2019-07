GTA Online nasconde un riferimento a Bully 2?

GTA Online nasconde forse un riferimento a Bully 2 all'interno del nuovo aggiornamento del Diamond Casion & Resort? Ecco cosa è emerso.

Un paio di giorni fa è finalmente stata resa disponibile la nuova espansione gratuita di GTA Online: The Diamond Casino & Resort. Come vi abbiamo spiegato nel nostro articolo dedicato, tra le varie novità è presente la possibilità di acquistare un attico. Una volta in nostro possesso, vengono sbloccate tutta una serie di modifiche estetiche: è possibile ad esempio aggiungere delle opere d’arte. Il fatto interessante è che una di queste si chiama “Canis Canem Edit”, ovvero il nome europeo di Bully.

Chiaramente, la community è subito andata in cerca di indizi nascosti nel quadro. Il nome dell’autore è Mathew Morse: questo ha fatto pensare a un collegamento con il codice Morse; l’opera d’arte è effettivamente composta da punti e c’è chi afferma di aver “letto” il quadro e di aver trovato le lettere N, D, A che compongono la sigla Non Disclosure Agreement, ovvero accordo di non divulgazione. Se così fosse, sarebbe ironico visto che sarebbe un indizio che ci proibisce di parlare di Bully. Un’altra ipotesi è che Mathew Morse sia il nome di uno dei personaggi di Bully 2.

È anche possibile che non ci sia alcun messaggio segreto o che, se anche ci fosse, non sia un riferimento a un possibile seguito. Bully 2 è da tempo al centro delle chiacchiere degli appassionati, con vari rumor che lo vogliono già in sviluppo: si tratta però solo di voci di corridoio e non ci sono informazioni ufficiali in merito.

Diteci, voi cosa ne pensate? Credete che Rockstar stia cominciando a dare qualche indizio sui futuri titoli, oppure è solo un piccolo riferimento a un’opera del passato senza grande significato?