GTA San Andreas: dopo 17 anni arriva su una nuova console

GTA San Andreas, senza alcun dubbio, è uno dei capitoli della saga di Rockstar Games a cui i fan sono più affezionati. Il titolo nato su generazione PlayStation 2 è stato uno dei primi esperimenti che hanno espanso a dismisura la già molto ampia libertà concessa ai giocatori nei titoli di Grand Theft Auto. Ora, a distanza di 17 anni, questo grande classico è stato portato anche su una nuova console grazie al lavoro di un appassionato.

GTA San Andreas approda anche su PlayStation Vita, l’ultima sfortunata console portatile prodotta da Sony. A rendere possibile questo porting fan-made è stato l’utente conosciuto online con il nickname di “TheFlow”, il quale è stato protagonista di un video sul canale YouTube MVG dove viene mostrato quanto è riuscito a fare. L’iconico capitolo della saga di GTA gira in modo liscio sulla console portatile Sony, e appare esattamente come ce lo ricordavamo.

A dirla tutta, il lavoro fatto dal modder va ben oltre ad un semplice porting. GTA San Andreas su PS Vita, infatti, beneficia di tutta una serie di accorgimenti. Tra queste troviamo diverse migliorie nei comandi di alcuni velivoli, l’illuminazione sui pedoni e alcune espressioni facciali dei vari NPC.

Non è la prima volta che GTA San Andreas finisce sotto i riflettori nelle ultime settimane. Un’altro ragazzo, per esempio, ha realizzato una versione della mappa del titolo PS2 in versione 1907, ed il risultato è davvero molto affascinante. In attesa di scoprire qualcosa di più sulla possibile esistenza di GTA 6, la community del free roaming di Rockstar sta dimostrando un grande attaccamento anche ai titoli più “anziani” del franchise. Cosa ne pensate di questo porting fan-made dell’iconico GTA San Andreaa su PlayStation Vita?