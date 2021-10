GTA Trilogy: alcuni capitoli gratis su Xbox Game Pass e PS Now, ecco quali

In giornata abbiamo visto finalmente qualche dettaglio in più di GTA Trilogy, la trilogia rimasterizzata dei 3 capitoli cardine del passato di Grand Theft Auto: GTA 3, GTA San Andreas e GTA Vice City. Come conferma il sito ufficiale, alcuni di questi capitoli saranno anche disponibili nel catalogo degli abbonati all’Xbox Game Pass e del PS Now.

Dunque per poter ripercorrere il passato di Grand Theft Auto nel suo storico passaggio dal 2D al 3D, i giocatori abbonati ai servizi dell’Xbox Game Pass e del PS Now potranno giocare senza costi aggiuntivi ad alcuni di questi episodi. La compilation di videogiochi di GTA Trilogy costerà circa 70€ e sarà disponibile in via digitale a partire dall’11 novembre, mentre l’edizione fisica sarà disponibile il 7 dicembre, perfino su Nintendo Switch.

I capitoli disponibili sul Pass e sul PS Now invece sono uno ciascuno, ed entrambi sono di natura differente: GTA San Andreas The Definitive Edition sarà rilasciato l’11 novembre, tra pochissime settimane, sull’Xbox Game Pass, mentre invece GTA 3 The Definitive Edition verrà pubblicato singolarmente sul PlayStation Now in concomitanza con il rilascio ufficiale dell’intera trilogia in versione fisica, il 7 dicembre 2021. Sia San Andreas che il 3 sono versioni aggiornate e rimasterizzate dei leggendari capitoli di Grand Theft Auto, così come lo è anche Vice City nel pacchetto della trilogia.

Il rilascio di queste versioni rimasterizzate dei videogiochi sono in uscita non senza polemiche, dato che nei mesi scorsi Private Division e Take-Two, le aziende madri di Rockstar Games, hanno bersagliato i modder dei suddetti capitoli per bandire per sempre alcuni lavori che da anni offrono un servizio di restyle grafico e di gameplay dei 3 videogiochi. Le migliorie trovate per le console includono la mira assistita, armi e stazioni radio aggiornate e mini-mappe reskinnate e riconfigurate per aggiungere waypoint personali. L’edizione PC avrà anche il supporto al DLSS di Nvidia, mentre la versione Switch include lo sfruttamento del giroscopio per la mira.