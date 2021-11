GTA Trilogy: il lancio su PS5 non è il massimo, ecco le analisi del frame rate

Da poco meno di un’ora GTA Trilogy è tornato disponibile sul PlayStation Store di Sony, recentemente rimosso a causa di alcuni giocatori che lo avevano avviato ben 24 ore prima della release ufficiale. Da questo momento in poi, quindi, sarà possibile acquistarlo e potersi quindi divertire nei panni di Claude, Thomas Vercetti e Carl Johnson nelle loro rispettive, ed immense, città. Per chi invece desidera ricevere la versione fisica dovrà aspettare ancora un po’ di tempo, vale a dire dal prossimo 8 dicembre.

Proprio nella giornata di ieri Rockstar Games aveva parlato di GTA Trilogy, specialmente delle versioni PS5 e Xbox Series X|S dichiarando di aspettarsi prestazioni da next gen con risoluzione 4K a 60fps. Le prime analisi, purtroppo, confermerebbero che il lavoro svolto dal team non è del tutto ottimale, con cali di frame rate a volte davvero fastidiosi come lo testimoniano alcuni video analisi di Pushsquare.

GTA Trilogy dispone di due modalità: Fidelity e Performance. La prima fa girare i titoli a 30fps e, stando a quanto rivelato dai report, risultano non essere per nulla stabili. In modalità Performance invece l’obiettivo è quello di portare i tre capitoli sui 60fps, ma anche in questo caso la situazione non migliora. Sebbene i problemi siano stati rivelati in tutti i giochi, San Andreas pare essere al momento quello che si comporta meglio.

Ovviamente, essendo il day 1, si può tranquillamente chiudere un occhio. É assolutamente plausibile che Rockstar Games si sia già messa all’opera per risolvere questo piccolo intoppo, oltre a sistemare magari qualche altro problema riscontrato durante le immense avventure. Cosa ne pensate di questa trilogia? State già giocando? Fateci sapere la vostra opinione con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per ricevere ogni informazione riguardante GTA Trilogy che ricordiamo essere disponibile per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.