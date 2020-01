Halo Combat Evolved Anniversary, i beta test sulla versione PC inizieranno a febbraio

Halo Combat Evolved Anniversary, versione rimasterizzata del primo capitolo della serie, arriverà nei prossimi mesi anche su PC come parte della Master Chief Collection che proprio di recente ha visto l’inclusione di un altro titolo fondamentale della saga, ovvero Halo Reach che ha presto raggiunto il milione di copie vendute.

Inizialmente i beta test privati per Halo Combat Evolved Anniversary dovevano iniziare nel corso di questo mese ma a quanto pare sono slittati a febbraio. In un post pubblicato sul forum ufficiale, il team di sviluppo 343 Industries ha recentemente invitato i giocatori a partecipare al beta testing in vista della pubblicazione ufficiale prevista a breve.

Il team vuole raccogliere il feedback dei giocatori su quattro aspetti del gameplay in particolare che riguardano la campagna sia in singolo che in cooperativa, il multiplayer, le possibilità di personalizzazione e la progressione nel corso dell’avventura. Come sempre in questi casi, la prova riguarderà anche aspetti più tecnici come server, connessioni peer-to-peer, crossplay tra le versioni Steam e Windows e una nuova UI da personalizzare.

Ai beta tester, inoltre, verrà data la possibilità di provare delle zone limitate di ciascuno dei livelli che compongono il gioco. Chi fosse interessato a partecipare alla beta può sempre aderire attraverso l’Halo Insider Program che permette anche di provare anche alcune funzioni in via di implementazione su Halo Reach. Come quest’ultimo anche Halo Combat Evolved Anniversary sarà ottimizzato per l’uso di mouse e tastiera, oltre che per PC in generale, e la grafica potrà raggiungere una risoluzione di 4K UHD e HDR. Il remaster del primo capitolo della serie, vale la pena ricordarlo ancora una volta, non sarà un gioco stand-alone ma farà parte della Halo The Masterchief Collection come contenuto scaricabile.