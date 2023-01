Halo Infinite non sarà nella sua posizione migliore (soprattutto dopo il ridimensionamento di 343 Industries), ma grazie alla Forgia continua a svelare tutte le sue potenzialità. Ed è proprio l’editor di livelli a essere protagonista della notizia di oggi, grazie al creator Blupe Vape, che ha deciso di sfruttare la feature del gioco Microsoft per omaggiare Elden Ring, ultimo capolavoro di FromSoftware.

Blupe Vape ha deciso infatti di ricreare una piccola parte della mappa di Elden Ring, in particolare le Crumbling Lands. Il tutto, ovviamente, sfruttando la Forgia di Halo Infinite. Non ci soffermeremo su quanto tempo possa aver portato via questa mappa al suo creatore, ma più che altro sulla sua somiglianza.

Il video, pubblicato dallo stesso creatore su YouTube pochi giorni fa, ha riscosso pochissimo successo rispetto a quello che meriterebbe per davvero. Il perché è presto detto: come potete vedere dal trailer (disponibile poco più in basso), la creazione di Blupe Vape rispecchia al 100% la mappa originale creata da FromSoftware. Anche i commenti sono ovviamente entusiasti, con i giocatori che hanno avuto modo di esplorare Elden Ring in lungo e in largo, riconoscendone l’accurata fedeltà. Un lavoro decisamente fedele, che mostra la passione per due prodotti che non potevano essere più diversi tra di loro.

Elden Ring ha debuttato a febbraio 2022 (potete recuperare la vostra copia su Amazon), per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. Il titolo è diventato fin da subito una vera e propria hit, raccogliendo il favore di pubblico e critica ed era solo questione di tempo prima che qualcuno decidesse di rendere omaggio all’opera di FromSoftware sfruttando il first person shooter di 343 Industries. E la cosa, ovviamente, non ci stupisce: già altri giochi hanno avuto questo “trattamento”, come per esempio The Elder Scrolls V: Skyrim.

