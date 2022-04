Nel corso della giornata odierna è stata finalmente annunciata la seconda stagione del multiplayer di Halo Infinite. Oltre ai contenuti dedicati al comparto multigiocatore, secondo un rumor nel corso della prossima season del gioco di 343 Industries potrebbe esserci la prima, vera espansione della modalità storia.

Halo Infinite

Andiamo con ordine: a rilanciare questo rumor ci ha pensato HaloHub, un account Twitter collegato ad un sito web creato dalla community per offrire novità, indiscrezioni e approfondimenti sul franchise di casa Xbox. Secondo i gestori della community, la seconda stagione di Halo Infinite aggiungerà anche dei contenuti per il single player, anche se ovviamente al momento non c’è nulla di confermato e si tratta solamente di un’indiscrezione lanciata dopo una consultazione con delle fonti. Non chiara anche la natura dei contenuti: da semplici cut scene oppure dei veri e propri DLC, il tutto non è ancora stato chiarito.

“Possiamo confermare ciò che abbiamo sentito per oltre un mese. Nuovi contenuti legati alla storia saranno presenti nella Stagione 2 di Halo Infinite. Tuttavia, vi invitiamo ad attendere eventuali conferme ufficiali”, si legge nel post Twitter lanciato a margine dell’annuncio della nuova Stagione. I gestori del sito hanno infatti dichiarato che le loro fonti potrebbero sbagliarsi, così come 343 Industries potrebbe aver deciso di cambiare la data di lancio per i contenuti dedicati al single player.

Non sarebbe una sorpresa. Halo Infinite è infatti nato non come un singolo gioco fatto e finito, ma come una vera e propria piattaforma, dove il team di sviluppo potrà espanderne ogni singolo aspetto. Pur non essendo mai stato denominato ufficialmente come live service, la nuova avventura di Master Chief rientra in un contesto molto simile a quello che abbiamo visto con l’ultimo Assassin’s Creed oppure con la saga di Destiny: sempre più DLC ed espansioni per tenere impegnata la fan base, mentre si lavora ad un nuovo capitolo. Come sempre vi invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze e attendere, come già detto sopra, annunci ufficiali da parte di sviluppatore e publisher.