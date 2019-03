Halo: la collection su PC potrebbe avere frame rate sbloccato

Halo arriverà su PC e il community manager di 343 Industries ci rivela qualche dettagli extra sugli obbiettivi del team di sviluppo.

Dopo una serie di rumor circolari negli ultimi tempi, abbiamo scoperto tramite il più recente Inside Xbox che Halo: The Master Chief Collection arriverà su PC, molto tempo dopo la sua release su Xbox One. Le novità sono varie, come ad esempio l’aggiunta di Halo: Reach alla collection, o anche il programma Halo Insider, che permetterà di testare in anticipo i vari capitoli della serie (tutti i dettagli su come iscriversi a questo indirizzo).

Ora, però, tramite Reddit, scopriamo alcune novità interessanti. Il community manager di 343 Industries Brian “ske7ch” (che già conosciamo per la buffa, e un poco tragica, storia delle pizze) si è lasciato andare in qualche nuovo commento sulla collection e sugli obbiettivi dello sviluppatore.

“I piani attuali sono di implementare un frame rate sbloccato in ogni titolo. Ma, man mano che avanziamo nello sviluppo di ogni videogame, dovremo determinare cosa è realizzabile e cosa no, gioco per gioco.” Si tratta certamente di una buona notizia: non è una conferma totale, ma partire con l’obbiettivo di non limitare il frame rate è sicuramente di buon auspicio.

Inoltre, ha aggiunto: “Dare la possibilità di giocare in modo perfetto tramite mouse e tastiera è una delle nostre maggiori priorità. Stiamo esplorando diversi modi per creare un’esperienza divertente e bilanciata per PC e condivideremo più dettagli a riguardo in futuro.” Anche questa conferma, per quanto leggermente più scontata, farà molto piacere ai giocatori PC.

Halo, dopotutto, era inizialmente nato come un gioco per Mac e solamente dopo è diventato un’esclusiva per Xbox, in qualità di titolo di lancio. Il resto è storia e tutti sappiamo come Bungie sia riuscita a creare una serie di successo. 343 Industries ha preso in mano le redini del progetto dopo la separazione tra Bungie e Microsoft: il nuovo team ha dimostrato di saper dire qualcosa di unico a riguardo. Attualmente, inoltre, siamo anche in attesa di novità su Halo: Infinite; ne sapremo di più all’E3 2019!