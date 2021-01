Hitman 3: problemi per importare i progressi di Hitman 2 su PC

Inizialmente, IO Interactive aveva dichiarato che i giocatori PC che avrebbero acquistato Hitman 3 su Epic Games Store, avrebbero potuto importare anche i propri progressi di Hitman e Hitman 2 nel nuovo gioco in modo gratuito, tuttavia sono sorti i primi problemi. Questa operazione, infatti, è possibile su console ma non su PC. Per riuscire in questo intento è necessario acquistare l’Access Pass, che include i livelli dei precedenti giochi. Se possedete già i primi due titoli su console, l’Access Pass è gratuito. Il problema sorge proprio su PC, poiché non essendo più disponibile Hitman 2 su Epic Games Store non è possibile ottenere gratuitamente l’Access Pass, indipendentemente dall’aver già comprato il gioco su Steam.

Per “correggere il tiro”, IO Interactive ha offerto una soluzione per le due settimane successive al lancio di Hitman 3:

Chiunque abbia acquistato o preordinato Hitman 3, potrà ottenere gratuitamente l’Access Pass di Hitman 1 entro i primi 10 giorni dopo l’uscita dell’ultimo titolo su Epic Games Store

entro i primi 10 giorni dopo l’uscita dell’ultimo titolo su Epic Games Store L’Access Pass di Hitman 2 Standard e Gold saranno disponibili con uno sconto dell’80% per i primi 14 giorni successivi al lancio di Hitman 3 – ma continueranno ad essere regolarmente scontati più avanti

Dunque, chi giocherà su console Hitman 3 potrà integrare gratuitamente i precedenti salvataggi di Hitman 2 rilevati sull’old-gen (da PlayStation 4 a PlayStation 5 e da Xbox One a Xbox Series X|S), ma i giocatori PC non avranno la stessa possibilità, poiché il titolo non è più presente su Epic Games Store. Precisiamo, inoltre, che per spostare i propri progressi da Hitman 1 su Hitman 3, è necessario prima trasferire i propri progressi da Hitman 1 a Hitman 2. Ciò è possibile accedendo al sito web di IO Interactive, indipendentemente dall’indisponibilità di Hitman 2 su Epic Games Store.

Comprensibilmente, gli utenti sulle piazze virtuali non sono rimasti a tacere, dichiarando apertamente la loro irritazione e insoddisfazione. I più delusi, infatti, hanno dichiarato di volere un rimborso, mentre molti altri utenti affermano di voler aspettare il lancio di Hitman 3 su Steam. Ricordiamo ai lettori, infatti, che Hitman 3 è un’esclusiva temporale Epic Games per un anno. E voi, invece, cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento nella sezione qui sotto.