In Hogwarts Legacy tutto il Mondo Magico è stato riprodotto nei minimi particolari, e non potevano dunque mancare gli Animali Fantastici, divenuti celebri grazie all’omonima saga spin-off che li ha messi al centro della narrazione. Nell’opera di Avalanche sono tantissime le creature presenti, e in questa guida vi spiegheremo tutto ciò che dovete sapere a riguardo.

Guida agli Animali Fantastici in Hogwarts Legacy

A cosa servono gli Animali Fantastici in Hogwarts Legacy

Partiamo dalla questione più importante: a cosa servono gli Animali Fantastici in Hogwarts Legacy? Per quanto le creature magiche siano tenere da vedere, la loro utilità va ben oltre al semplice piacere estetico. Sbloccherete gli Animali Fantastici nel corso della storia principale, in particolare dopo aver completato la missione “La Prova di Percival Rackham“, per la quale dovrete partecipare alla vostra prima lezione di Cura delle Creature Magiche con la professoressa Howin.

Durante questa lezione conoscerete le prime due creature del gioco, ovvero i muffs e i gnashers, ma subito dopo avrete anche il vostro primo incontro con l’ippogrifo Alaforte. In seguito, dovrete parlare con il vostro elfo domestico Tik, il quale vi consegnerà la borsa in stile Newt Scamander e vi porterà nella foresta per insegnarvi a utilizzarla.

Una volta messi nel Vivaio all’interno della Stanza delle Necessità, potrete spazzolare e dar da mangiare agli animali. Fare entrambe le cose vi permetterà di raccogliere ogni volta dei materiali, diversi per ogni creatura, con i quali potrete migliorare l’equipaggiatura presso il telaio (collocabile sempre all’interno della Stanza delle Necessità).

Come catturarli

Catturare gli Animali Fantastici in Hogwarts Legacy è molto semplice: nella mappa sono segnati i punti in cui trovare delle “radure” di una certa specie. Una volta giunti in tale luogo, equipaggiate la borsa, avvicinatevi alla creatura e lanciate l’incantesimo; a questo punto dovrete semplicemente premere X o Quadrato quando appare a schermo, ovvero quando i cerchi arancioni si completano.

Una volta catturato l’animale vi basterà andare nella Stanza delle Necessità e liberarlo. Ora la creatura non solo sarà a vostra disposizione, ma anche protetta dai bracconieri!

Dove trovarli e cosa rilasciano

Passiamo ora alla parte più interessante della guida, ovvero dove trovare tutte le specie di Animali Fantastici in Hogwarts Legacy. In totale ce ne sono 13 sparse nelle diverse zone della mappa e più o meno complesse da catturare.

GLAPHORN

Si trova nella Costa di Clagmar

Rilascia Corno di Glaphorn

MOONCALF

Si trova nella Foresta Proibita e nella Costa di Poidsear

Rilascia Pelliccia di Mooncalf

KNEAZLE

Si trova nella Palude di South Sea e nel Lago Marunweem

Rilascia Pelliccia di Kneazle

NIFFLER

Si trova nella Regione di Feldcroft, nella Costa di Poidsear e a Cragcroftshire

Rilascia Pelliccia di Niffler

THESTRAL (si può anche usare come cavalcatura)

Si trova nella Palude di North Ford e nel Lago Marunweem

Rilascia Capello di Thestral

JOBBERKNOLL

Si trova nella Palude di North Ford, nella Regione di Feldcroft e a Cragcroftshire

Rilascia Piuma di Jobberknoll

ROSPO VIOLA GIGANTE

Si trova nella Palude di North Ford, nella Valle di Hogsmaede, nella Palude di South Sea, nel Lago Marunweem e nella Foresta Proibita

Rilascia Verruca di Rospo

UNICORNO

Si trova nella Foresta Proibita

Rilascia Capello di Unicorno

FWOOPER

Si trova a Poidsear, nella Costa di Clagmar e nella Regione di Feldcroft

Rilascia Piuma di Fwooper

PUFFSKEIN

Si trova nella Foresta Proibita, nella Regione di Feldcroft, nella Costa di Clagmar, nella Poidsear Croft e nel Villaggio di Hogsmaede

Rilascia Pelliccia di Puffskein

IPPOGRIFO (si può anche usare come cavalcatura)

Si trova nella Regione di Feldcroft e nella Palude di South Sea

Rilascia Piuma di Ippogrifo

DIRICAWL

Si trova nel Lago Marumweem, nella Costa di Clagmar Coast e nella Costa di Poidsear

Rilascia Piuma di Diricawl

FENICE