Horizon Zero Dawn 2 svelato da OPM? No, non è così: ecco di cosa si tratta

Negli ultimi periodi stanno circolando rumor molto insistenti riguardanti il sequel di Horizon Zero Dawn, l’open world sci-fi di Guerrilla Games. Dopo la voce che avrebbe svelato l’esistenza di una presunta modalità cooperativa all’interno di Horizon Zero Dawn 2, quest’oggi invece siamo qui per parlarvi della copertina della rivista ufficiale PlayStation inglese, ovvero l’Official PlayStation Magazine.

Nelle ultime ore, la copertina in cui veniva indicato che la prossima edizione del magazine avrebbe incluso alcune novità riguardanti Horizon Zero Dawn 2 sta circolando liberamente sul web, creando di conseguenza un enorme hype intorno alla community Playstation ma soprattutto nei fan del gioco che non vedono l’ora di saperne di più sul sequel.

There are some stories circulating of us revealing Horizon Zero Dawn 2 in our new issue (not on sale until next week). The cover story references a new comic from Titan which "continues" after the game. It seems some people are getting carried away. — OPM UK (@OPM_UK) April 28, 2020

Durante la giornata di ieri, però, è arrivata la smentita tramite Twitter della stessa Official Playstation Magazine, la quale ha fornito una spiegazione più dettagliata affermando che la copertina dell’ultimo numero altro non era che riferita al prossimo fumetto di Titan Comics basato sull’universo di gioco di Horizon Zero Dawn in uscita quest’estate. Sul tweet pubblicato dal profilo ufficiale del magazine inglese infatti si legge che: “Ci sono alcune storie che stanno circolando su di noi che dovremmo rivelare Horizon Zero Dawn 2 nel nostro nuovo numero. La cover story presente sulla copertina attuale fa riferimento ad un nuovo fumetto di Titan Comics che “continua” dopo il gioco. Sembra che in molti si siano lasciati trasportare troppo da ciò”.

I fan, quindi, possono mettersi l’anima in pace almeno per ora e accontentarsi dei rumor che sono circolati nelle ultime settimane, i quali hanno rivelato che la mappa di gioco sarà immensamente più grande rispetto al primo capitolo e che inoltre Guerrilla Games avrebbe l’intenzione di rendere Horizon Zero Dawn una trilogia, distinguendo i vari titoli con contenuti unici e originali.