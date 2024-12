Humble Choice in SUPER SCONTO: ricevi giochi gratis ogni mese e aiuta la carità!

Se siete alla ricerca di un modo conveniente per espandere la vostra libreria di giochi PC sostenendo al contempo cause benefiche, Humble Choice rappresenta un'opportunità imperdibile. Grazie allo sconto natalizio, per soli 49€ per 6 mesi, questo servizio in abbonamento offre una selezione di giochi premium da mantenere per sempre nella propria libreria, anche dopo l'eventuale cancellazione dell'abbonamento.

Vedi offerta su Humble Bundle

Humble Choice, chi dovrebbe abbonarsi?

Il servizio è perfetto per i giocatori PC che amano scoprire nuovi titoli di qualità senza spendere cifre eccessive. Questo mese, ad esempio, il bundle include titoli di alto profilo come Atlas Fallen: Reign of Sand e Bomb Rush Cyberfunk, insieme a perle indie come Venba e Moonstone Island. La selezione è curata da esperti del settore che bilanciano sapientemente AAA e produzioni indipendenti, garantendo varietà e qualità.

Gli abbonati ricevono anche vantaggi extra, come sconti fino al 20% sullo store Humble Bundle e l'accesso al Vault, una collezione di oltre 50 giochi indie DRM-free accessibili tramite l'app Humble per Windows PC. Il 5% di ogni abbonamento viene devoluto in beneficenza - solo il mese scorso sono stati raccolti oltre 245.000 dollari per la Movember Foundation.

La flessibilità è un punto di forza del servizio: è possibile saltare un mese o cancellare in qualsiasi momento, mantenendo comunque i giochi già riscattati. I titoli sono forniti principalmente tramite chiavi Steam e hanno una scadenza per l'attivazione generalmente fissata a due anni dalla data di acquisizione.

Con un costo di 49€ per 6 mesi, Humble Choice rappresenta un'eccellente opportunità per costruire una libreria di giochi di qualità sostenendo al contempo cause benefiche. La combinazione di titoli premium, vantaggi esclusivi e impatto sociale positivo rende l'abbonamento un'opzione più che valida per qualsiasi giocatore PC.

