I migliori giochi da acquistare e giocare durante l’inverno

L’inverno si sa, è un periodo sempre molto ostico da affrontare. Le giornate si fanno buie molto presto, e le temperature rigide ci fanno preferire una serata al caldo piuttosto che un’uscita serale con gli amici. I videogiochi, da sempre, hanno aiutato in molti a passare l’inverno svagandosi per diverse serate, e proprio come le altre stagioni annuali, ci sono titoli che sembrano quasi fatti apposta per essere giocati proprio durante le fredde serate invernali. Quest’anno inoltre, sarà molto speciale, perché ad accompagnare i giocatori non ci saranno solamente i soliti brand annuali in uscita di questo periodo, ma anche due nuove e fiammanti console di nuova generazione pronte per essere accese svariate volte

Tra questi titoli ci sono diverse esperienze molto diverse e distanti tra di loro, e in questa guida all’acquisto vi porteremo per mano alla scoperta dei migliori titoli che potete giocare questo inverno accompagnati da una cioccolata calda o, se preferite, una buona tisana.

Migliori giochi da acquistare e giocare durante l’inverno

Assassin’s Creed Valhalla

Cominciamo con il consigliare un gioco recente. Assassin’s Creed Valhalla è infatti l’ultimo capitolo dell’amatissimo brand degli Assassini di Ubisoft. Una produzione che da doverse generazioni videoludiche accompagna i giocatori attraverso tutta la stagione invernale. Un gioco perfetto per tutti coloro che voglio perdersi in un mondo liberamente esplorabile cosparso di tantissime attività tutte da scoprire. Non manca ovviamente anche tutto l’aspetto narrativo che, per questa volta, vi porterà dalla fredda Norvegia fino alla Gran Bretagna. Il tutto comandando Eivor e il suo gruppo di vichinghi.

Steep

Restiamo in casa Ubisoft con un titolo di sicuro meno recente ma adatto per la stagione invernale. Parliamo di Steep, il titolo uscito ormai diversi anni fa, ma che ad ogni stagione invernale è buona cosa ritirare fuori come una tradizione annuale. Mettetevi comodi al caldo e partite per una settimana bianca virtuale tra discese sugli sci e acrobazie sullo snowboard. Un vero e proprio open world dallo stile inconfondibile della compagnia francese, che sarà sicuramente farvi una grande compagnia nel periodo più freddo dell’anno.

Animal Crossing New Horizons

Se invece preferite un ritmo di gioco più tranquillo con una routine sempre molto accogliente, allora Animal Crossing New Horizons è il pane per I vostri denti. Uno dei titoli più venduti del 2020 vi farà viaggiare verso un’isola completamente da ristrutturare. Con i vari aggiornamenti stagionali poi, le novità non terminano mai. Affrontare l’inverno sulla vostra isola di Animal Crossing e insieme agli abitanti vari sarà un piacere che vi farà staccare da Nintendo Switch con molta difficoltà. Oggetti, costumi, mobili insieme alla Nook Inc. la vostra permanenza sull’isola del titolo Nintendo diventerà come una seconda vita fatta di momenti di relax e tanto lavoro per migliorare quotidianamente il vostro spazio virtuale.

The Long Dark

Per i giocatori che cercano un’esperienza rigida come il freddo invernale invece c’è The Long Dark. Il survival sviluppato dai ragazzi di Hinterland Studio è un vero e proprio viaggio che vi trasporterà all’interno di una vastissima area innevata del Canada. Tutto ciò che dovrete fare sarà provare a sopravvivere non solo alle temperature sotto lo zero, ma anche alla natura circostante che non vi farà passare questa “vacanza” invernale come se fosse una passeggiata di salute.

Monster Hunter World Iceborne

Dopo il grande successo ottenuto da Monster Hunter World, il titolo di Capcom si è espanso con una delle più grandi e complete espansioni uscite durante la scorsa generazioni. Monster Hunter World Iceborne non solo inserisce una nuova serie di mostri da cacciare, ma porta anche il giocatore in un a nuova area di gioco completamente innevata. Non mancheranno inoltre nuove sfide da affrontare in gruppo, nuove armi e armature da ottenere.

The Dark Pictures Anthology Man of Medan e Little Hope

Anche se la note di Halloween ce la siamo lasciata alle spalle, è sempre bello poter passare una serata in compagnia di una bella storia dell’orrore. Ancora meglio se le storie sono due e si possono affrontare insieme a un gruppo di amici. The Dark Pictures Anthology Man of Medan e il più recente Little Hope, sono due titoli che non vi porteranno via troppo tempo per essere completati, ma vi lasceranno sicuramente un bel ricordo. Le due storie dell’orrore ripercorrono lo stile già adottato da Supermassive Games in Until Dawn, proponendo però ambientazioni, personaggi e trame capaci di farvi venire più di qualche brivido lungo la schiena.

The Elder Scrolls V Skyrim

Skyrim è un classico intramontabile, che anche a distanza di più di una generazione continua a far divertire gli appassionati di tutto il mondo. Il mondo fantasy della saga di The Elder Scrolls ha raggiunto il suo apice in questo quinto capitolo. Un mondo vastissimo e pieno di scelte diverse, che ad ogni partita sapranno cambiare il percorso del vostro personaggio. Perdersi in un mondo tanto freddo quanto affascinante come quello di The Elder Scrolls V Skyrim è un piacere anche oggi, a nove anni dall’uscita originale del titolo Bethesda.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales

Chiudiamo questa lista di giochi da acquistare e giocare durante l’inverno con una novità disponibile sua su PlayStation 4 che su PlayStation 5. Parliamo del nuovo Marvel’s Spider-Man Miles Morales. Non un sequel vero e proprio dello Spider-Man di Insomniac datato 2018, ma più un gioco stand alone che ci mette nei panni di Miles Morales nei suoi primi giorni come Spider-Man. Tornano quindi tutte le meccaniche già viste nel gioco del 2018, con ovviamente nuovi poteri esclusivi dello Spider-Man di Miles. Inoltre, le strade di New York innevate e la città tutta addobbata per natale, danno un senso di novità ad un ambientazione già magistralmente riprodotta da Insomniac nel gioco precedente. Insieme a tutto ciò, insieme a Miles dovrete vedervela con vecchie nuovi villain e una nuova minaccia per la grande mela.

