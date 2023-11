Il Natale si avvicina e i videogiochi rappresentano un regalo ideale per amici, partner e parenti. Quest'anno il mondo dei titoli videoludici offre un'ampia gamma di opzioni prodotti coinvolgenti e di assoluta qualità.

Nel nostro articolo esploreremo le ultime novità nel panorama videoludico per il Natale 2023, presentando le scelte più interessanti e i titoli imperdibili che renderanno la stagione ancora più speciale per gli amanti dei giochi per console e PC.

Che voi stiate cercando un'avventura epica, un'emozione per il gioco competitivo o esperienze per la famiglia, abbiamo quello che fa per voi.

I migliori videogiochi da regalare a Natale 2023

Resident Evil 4

Iniziamo con un cult survival horror: Resident Evil 4 (qua la nostra recensione). Si tratta del remake dell'originale capolavoro del 2005, ricostruito con le tecnologie moderne sia dal punto di vista grafico che da quello legato al gameplay. Resident Evil 4 segue il personaggio di Leon S. Kennedy, un agente dell'organizzazione governativa statunitense chiamata "BSAA" (Bioterrorism Security Assessment Alliance). Leon viene inviato in un remoto villaggio in Europa per salvare la figlia rapita del presidente degli Stati Uniti, Ashley Graham, che è stata catturata da un gruppo misterioso chiamato "Los Illuminados". Tra inquietanti mostruosità, luoghi oscuri e un gameplay estremamente divertente, il remake del quarto capitolo della serie canonica Capcom è senza dubbio uno dei migliori giochi dell'anno, in grado di intrattenervi le diverse ore di gioco, anche grazie a un'alta dose di rigiocabilità. Il titolo è disponibile per Xbox Series X|S, PS5 e PC.

Starfield

State cercando un videogioco spaziale in cui potreste sentirvi davvero un esploratore di pianeti e lune? Allora Starfield (qua la nostra recensione) è certamente il gioco che potrebbe conquistarvi. In questa nuova opera di Bethesda potrete creare il vostro personaggio, viaggiare tra le stelle e divenire chi voi vogliate mentre cercate di scoprire i segreti dell'universo conosciuto, affrontando al contempo pirati spaziali, creature aliene e gruppi anarchici. Le possibilità sono infinite e le storie molto numerose, in generale si tratta di un'esperienza che potrebbe donarvi centinaia di ore di gioco. Starfield è disponibile su Xbox Series X|S e PC.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom (qua la nostra recensione) è uno dei migliori videogiochi dell'anno. Si tratta di un titolo capace di dar sfogo alla creatività e al contempo stimolare l'esplorazione. Se amate le esperienze molto aperte e con un'alta dose di libertà, allora questo seguito di Breath of the Wild può fare certamente al caso vostro. Tra l'altro, non dovete preoccuparvi, se non avete giocato il precedente potete comunque apprezzare questo capitolo e rimanere incantati dalla bellissima storia che è in procinto di raccontarvi.

Call of Duty Modern Warfare III

Call of Duty è sempre un ottimo regalo. Quest'anno l'esperienza FPS di Activision non è certamente tra le migliori per quanto riguarda la campagna single player, ma il suo comparto multigiocatore è ancora oggi uno dei migliori sull'intero mercato. Online il divertimento è infatti assicurato, attraverso svariate mappe, tanta personalizzazione e un modello di gioco immediato e facilmente accessibile. Se state cercando uno sparatutto online ben pensato, allora Modern Warfare III fa certamente al caso vostro. Il titolo è acquistabile su Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5 e PC.

Mario Kart 8 Deluxe

Un titolo che è un must. Mario Kart 8 Deluxe è il regalo di Natale videoludico per antonomasia, chiunque abbia una Switch in casa dovrebbe avere questo videogioco. Un'esperienza in grado di divertire chiunque, dai bambini agli anziani, Mario Kart ha il potere di unire le persone (ma anche di dividerle durante le gare). Un prodotto indirizzato a chiunque, quindi, ma principalmente pensato per chi ha grande gruppi di amici o famiglie numerose che vogliono sfidarsi davanti alla TV dopo il pranzo del 25 dicembre.

EA Sports FC 24

Un gioco di calcio sotto l'albero non può mai mancare. EA Sports FC 24 è il nuovo capitolo della serie calcistica sviluppata da Electronic Arts che fino all'anno scorsa era conosciuta con il nome di "FIFA". Se volete sfidare i vostri amici con la vostra squadra del cuore o iniziare una modalità carriera, allora questo nuovo capitolo è senz'altro il regalo perfetto da farvi o da fare ai vostri parenti o amici. Potete decidere di acquistare il gioco per PS5, Xbox Series X|S, ma anche per Nintendo Switch, Xbox One, PS4 e PC.

Street Fighter 6

Volete regalare o regalarvi un grandissimo picchiaduro? Allora Street Fighter 6 è il regalo da fare. Divertentissimo, bellissimo graficamente e soprattutto molto più accessibile rispetto ai precedenti capitoli. Se amate il franchise non c'è nemmeno bisogna di ragionarci su, visto che si tratta del miglior capitolo della serie da Street Fighter 2; se invece siete alle prime armi e non avete mai toccato un capitolo del brand, allora questo potrebbe essere il momento ideale per gettarvi nella mischia e dargli una possibilità. Potete acquistare il gioco su Xbox Series X|S, PS5 e PC!

Super Mario Bros. Wonder

Super Mario è una garanzia e anche quest'anno Nintendo si presenta con un gioco di assoluto livello. Super Mario Bros. Wonder è infatti il nuovo capitolo platform 2D dell'azienda di Kyoto, offrendo la possibilità di giocare in cooperativa con i membri della propria famiglia, ma anche eventualmente online. Si tratta del più stravagante, divertente e innovativo videogioco di Mario in due dimensioni presente sul mercato. Davvero una perla rara ideale per grandi e piccini. Se avete una Nintendo Switch, non potete lasciarvelo scappare.

Marvel's Spider-Man 2

Avete sempre sognato di vestire i panni di Spider-Man? In questo secondo capitolo della serie PlayStation potrete impersonare sia Peter Parker che Miles Morales contro una delle minacce più temibili dell'universo Marvel: Venom. Vivete una delle New York più meravigliose mai rappresentate in un videogioco e lasciatevi coinvolgere dall'incredibile gameplay action cinematografico realizzato da Insomniac Games. Per chiunque ha una PS5, Marvel's Spider-Man 2 è il gioco del Natale senza nessun dubbio.

Hogwarts Legacy

Quale miglior regalo di Natale se non il miglior videogioco ambientato nell'universo narrativo di Harry Potter? In Hogwarts Legacy potrete creare il vostro mago dei sogni, esplorare le sale di Hogwarts, visitare la Stanza delle Necessità e vivere il Wizarding World come mai prima d'ora e in completa libertà. Avete sempre sognato di svolazzare in giro con una scopa o su un Ippogrifo? Potrete farlo. Scegliete la vostra casata, imparate le vostre magie preferite e preparatevi ad affrontare una minaccia originale mai raccontata nei libri o nei film. Il gioco è disponibile su PC, Xbox Series X|S, PS5 e Nintendo Switch.

Star Wars Jedi Survivor

Non poteva mancare un grande titolo dedicato a Star Wars. Jedi Survivor (qua la nostra recensione) è un'avventura in terza persona in cui vestiamo i panni di un Jedi alla disperata ricerca di un modo per preservare le conoscenza dei suoi simili. L'esperienza è una delle migliori di questo 2023, potenzialmente il gioco migliore dell'anno per un grande appassionato di Star Wars. Durante il gameplay è possibile esplorare diverse mondi, completare missioni secondarie e incontrare svariati personaggi (anche noti dell'universo ideato da George Lucas). Il titolo è disponibile per Xbox Series X, PC e PS5.

LEGO Star Wars The Skywalker Saga

Rimaniamo sempre in tema Star Wars, questa volta per un videogioco più "semplice" e adatto a tutta la famiglia: LEGO Star Wars The Skywalker Saga (qua la nostra recensione). Con questo titolo potrete vivere le avventure di tutti e 9 i film principali di Star Wars in formato LEGO. Si tratta di un gioco molto divertente, accessibile a chiunque e che saprà garantirvi tantissime ore di divertimento. Per chi ama la serie di Star Wars è uno dei regali migliori che si potrebbe fare a Natale. Il gioco è acquistabile per Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5, PC e Nintendo Switch.

