Anche quest’anno il Black Friday si sta avvicinando, pronto a mettere in seria difficoltà il nostro portafogli e la nostra carta di credito. Non abbiamo ancora idea degli sconti che quest’anno avremo modo di sfruttare, ma possiamo già farci un’idea quantomeno sui prodotti da tenere d’occhio se mai dovessero ottenere un’offerta interessante. Quest’anno – e non solo – sono usciti una serie di videogiochi che meritano di essere giocati, alcuni sono già venduti a prezzi tutto sommato intriganti, altri invece rientrano tra i plausibili a essere scontati, molti dei quali indicati nella lista da noi proposta che consigliamo di salvare rigorosamente nei preferiti in attesa del fatidico 29 novembre.

Ovviamente tutti questi prodotti videoludici possono essere tenuti d’occhio anche in vita di un eventuale regalo di Natale, visto che la nota festività si sta avvicinando sempre più e il tempo per acquistare qualcosa è purtroppo sempre meno. Nei numerosi giochi che oggi vi proponiamo abbiamo messo alcuni sempreverde sempre desiderati e mai banali come Death Stranding, Call of Duty Modern Warfare e Sekiro Shadows Die Twice che potrebbero anche essere scontati per qualche euro.

I videogiochi da acquistare al Black Friday

Death Stranding

La nuova proprietà intellettuale di Hideo Kojima è sicuramente uno dei prodotti dell’anno. Un videogioco capace di sorprendere il giocatore con uno stile di gioco unico e una trama ricca di colpi di scena. Impersonate Sam Porter Bridges, un corriere destinato a riconnettere un’America devastata, appunto, dal Death Stranding, unendo nuovi avamposti e città in una rete unica che possa cominciare a ricostruire e far tornare a vivere in superficie le persone. La sua atmosfera e il suo modo di raccontare una vicenda matura con tantissime denunce sociali hanno colpito critica e pubblico.

Sekiro Shadows Die Twice

Sekiro Shadows Die Twice è la giusta evoluzione del cosiddetti Souls-Like, integrando un modello di gioco basato sui riflessi e sulla tecnica. Sekiro è un titolo punitivo ma anche capace di regalare tantissime soddisfazioni una volta che ci si è un minimo impratichiti. Se amate il Giappone feudale, inoltre, questo gioco di From Software non può assolutamente mancare nella vostra collezione, visto l’enorme lavoro svolto su tutta la componente artistica che ne esalta la qualità generale.

Gears 5

Se dovessimo parlarvi del miglior sparatutto in terza persona presente sul mercato, vi diremmo certamente Gears 5. Il quinto capitolo della saga sviluppata da The Coalition evolve il comparto giocatore singolo, introducendo livelli a mondo aperto con tanto di missione secondarie, pur mantenendo invariato il classico gameplay della serie tanto amato ed esteso al multiplayer cooperativo e competitivo. Gears 5 è un titolo contenutisticamente enorme che rischia di tenervi incollati alla vostra Xbox One per centinaia di ore di gioco, anche grazie a un aspetto visivo senza pari.

Zelda Link’s Awakening

Zelda Link’s Awakening è il remake per Nintendo Switch dell’originale uscito originariamente per Game Boy. Si tratta di un’avventura isometrica coloratissima e dallo stile chobi che mantiene la stessa storia e le stesse meccaniche del predecessore.

Medievil

Medievil è il remake del videogioco action-adventure uscito per la prima leggendaria PlayStation, un gioco che torna pronto a riproporci l’atmosfera e le sensazioni di quegli anni sotto una nuova veste grafica e un nuovo comparto artistico e sonoro.

Call of Duty Modern Warfare

Il brand di Call of Duty sembrava destinato a un calo fisiologico dopo tanti anni di sulla cresta dell’onda, invece la nuova Infinity Ward ha dimostrato il contrario con un soft reboot di Modern Warfare capace di mettere tutti d’accordo, grazie a un gameplay frenetico e divertente e una campagna giocatore singolo realistica e coraggiosa sul piano emotivo.

FIFA 20

FIFA 20 è l’annuale capitolo della saga calcistica di Electronic Arts. Quest’anno il titolo migliora la fisica della palla e introduce una serie di novità come la nuova modalità Volta che riprende parte delle meccaniche già viste in Fifa Street.

The Outer Worlds

The Outer Worlds è il successore spirituale di quel Fallout New Vegas tanto amato dai fan della saga post-apocalittica, considerato il vero seguito di Fallout 2 sviluppato all’epoca da Interplay e Black Isle Studios. The Outer Worlds è un gioco di ruolo space western irriverente e dallo stile unico che vi terrà incollati allo schermo per decine di ore, grazie a una serie di missioni scritte in maniera sopraffina e personaggi al limite dell’assurdo!

Code Vein

Code Vein è un Action-GDR di Bandai Namco dallo stile grafico cel-shading che ha riscosso un notevole interesse da parte del pubblico orientale e occidentale. Se siete appassionati del genere e state cercando qualcosa di diverso dal solito, allora questo titolo potrebbe fare al caso vostro, con la consapevolezza che comunque state per giocare a un prodotto non propriamente facile d’approcciare, almeno nelle prime ore di gioco.

Console e bundle a rischio sconto

State pensando di acquistare una console e attendete l’offerta giusta per farlo? Il Black Friday potrebbe essere l’occasione giusta, ma attenzione a valutare bene la piattaforma e il bundle giusto. In caso, noi abbiamo deciso di tenere d’occhio queste edizioni, decisamente le più interessanti per acquistare una piattaforma.

