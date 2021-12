Il nuovo Mortal Kombat è molto distante, parola di Ed Boon

È da molto tempo che si parla di un nuovo Mortal Kombat. Tanti rumor vogliono NetherRealm Studios oramai al lavoro da diverso tempo su un nuovo filone della serie, altri invece puntano il dito verso Injustice. Qualsiasi sia il nuovo progetto di Ed Boon, però, ci vorrà ancora molto prima che il team lo renda di dominio pubblico.

Andiamo con ordine: nel corso degli ultimi anni la serie di Mortal Kombat si è cristalizzata ed è rimasta ferma all’undicesimo capitolo, che ha debuttato nel 2019. Con un supporto post lancio praticamente già terminato, in molti pensavano che i tempi fossero maturi per un un nuovo annuncio da parte di Ed Boon e soci, ma così non sarà. A svelarlo è lo stesso Boon, che ha parlato apertamente su Twitter della questione con un fan che ha chiesto spiegazioni del prolungato silenzio.

“Apprezzo davvero tantissimo l’entusiasmo attorno al nostro prossimo gioco e vorrei che fossimo pronti a fare un annuncio, ma non lo siamo ancora”, ha scritto Ed Boon su Twitter. Il prossimo Mortal Kombat (o Injustice) sembra oramai essere davvero ancora molto lontano. I motivi per cui il team di sviluppo non può ancora annunciare il suo prossimo gioco, però, sono ancora misteriosi e ovviamente Boon non può discuterli in pubblico, anche se la prima ipotesi riguarda la vendita di Warner Bros. e tutte le sue divisioni al gruppo Discovery.

Really appreciate the enthusiasm for our next game and wish we were ready to announce. But we aren’t yet. Many more variables involved than we are allowed to disclose.

— Ed Boon (@noobde) December 11, 2021