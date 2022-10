Continuano gli sconti su ogni tipologia di prodotto per questo Prime Day di Amazon, e in questo articolo vogliamo parlarvi di una delle migliori offerte per quanto riguarda l’illuminazione LED. Per questo secondo Prime Day dell’anno, Amazon ha infatti deciso di offrire i migliori prodotti del catalogo Nanoleaf con il 30% di sconto. Se volete dare un tono tutto nuovo alla vostra postazione da gaming o magari arricchire le vostre live con delle luci di design, abbiamo selezionato per voi l’offerta sui Nanoleaf Shapes (Triangle, Canvas o Hexagon) che nel kit da 9 possono essere acquistati a 139,99€ invece che 199,99€.

Se siete streamer conoscerete già le immense potenzialità delle luci Nanoleaf, capaci di trasformare una semplice live in uno spettacolo di luci. Se invece non le conoscete dovete sapere che si tratta di uno dei sistemi di illuminazione più ambiti nel mercato del design. Le luci Nanoleaf sono degli applique da parete che funzionano anche con Alexa e possono essere controllate tramite Wi Fi. La cosa interessante però è che possono anche essere sincronizzate con la musica o con il vostro schermo di gioco per cambiare colore a seconda del ritmo musicale o di quello che avviene a schermo.

L’altro fattore che rende così interessanti i sistemi di illuminazione Nanoleaf riguarda la loro forma e la possibilità di creare la propria composizione. Acquistando ad esempio un set di Nanoleaf Shapes Triangle e un’altro set di Nanoleaf Shapes Hexagon, potrete posizionarle sulla parete come più preferite creando il vostro personale set di luci.

Se avete sempre pensato di arredare la vostra postazione di gioco e aggiungere qualche LED, questo sconto sui prodotti Nanoleaf potrebbe fare al caso vostro e permettervi di sperimentare con la creatività e con 16 milioni di colori. Le offerte Nanoleaf però non finiscono qui e poco più sotto troverete le migliori del marchio per questo Prime Day.

Le migliori offerte sui prodotti Nanoleaf del Prime Day 2022

