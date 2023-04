Giusto ieri vi abbiamo parlato di Immortals of Aveum, il nuovo titolo fantasy sviluppato da Ascendant Studios, in occasione della nostra piacevole chiaccherata con il creative director Bret Robbins. Ebbene, proprio oggi sono stati svelati i requisiti di sistema per la versione PC dell’opera, i quali sono alquanto tosti.

Immortals of Aveum

Requisiti minimi (1080p a 60FPS con impostazioni medio-basse)

Sistema operativo: 64 bit Windows 10

64 bit Windows 10 Processore: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 3700X Memoria: 16(Dual-channel) GB di RAM

16(Dual-channel) GB di RAM Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (VRAM 8 GB) / AMD RX 5800XT (VRAM 8 GB)

NVIDIA GeForce RTX 2080 Super (VRAM 8 GB) / AMD RX 5800XT (VRAM 8 GB) DirectX : Versione 12

: Versione 12 Rete: Connessione Internet a banda larga

Connessione Internet a banda larga Memoria: 110 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati (1440p a 60FPS con impostazioni medio-alte)

Sistema operativo: 64 bit Windows 10

64 bit Windows 10 Processore: Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5700X

Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5700X Memoria: 16(Dual-channel) GB di RAM

16(Dual-channel) GB di RAM Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 3080Ti (VRAM 12 GB) / AMD Radeon 6800XT (VRAM 16 GB)

NVIDIA GeForce RTX 3080Ti (VRAM 12 GB) / AMD Radeon 6800XT (VRAM 16 GB) DirectX: Versione 12

Versione 12 Rete: Connessione Internet a banda larga

Connessione Internet a banda larga Memoria: 110 GB di spazio disponibile

Insomma, per far girare l’opera in qualità alta sono richieste persino una RTX 3080Ti o una Radeon 6800XT, che rendono Immortals of Aveum decisamente non alla portata di tutti. Non si tratta della prima volta in tempi recenti che dei titoli presentano requisiti molto elevati, dato che nelle scorse settimane lo stesso è successo anche con le versioni PC di The Lord of the Rings: Gollum e Star Wars Jedi: Survivor.

In ogni caso, Immortals of Aveum è un gioco veramente promettente, che unisce meccaniche di sparatutto in stile arena (per intenderci, à la Doom) e genere fantasy, con combattimenti basati su differenti tipologie di magia. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere il nostro recente articolo sull’ultimo trailer gameplay rilasciato.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.